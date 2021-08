Petrovic: "Vengo al Real Zaragoza porque han demostrado que me quieren aquí"

Radosav Petrovic (1989, Ub, Yugoslavia), fue presentado a primera hora de la mañana de este miércoles con el uniforme del Real Zaragoza en La Romareda. El serbio, de 32 años y 1,93 de estatura, llevará el dorsal 4 en las dos próximas temporadas, tiempo por el que ha firmado con el club aragonés tras rescindir su contrato con el Almería. Singularmente, ese número estaba destinado para su compañero Peybernes, que se encontraba en iguales circunstancias que él en el club almeriense -entrenando aparte, descartado por el técnico rojiblanco Rubi-, pero la decisión del citado central francés de plantar al Real Zaragoza y marcharse al Málaga en un requiebro inesperado de última hora la semana pasada ha abierto la puerta a esta curiosa herencia.

En su puesta de largo como blanquillo, el espigado medio balcánico fue definido por el director deportivo, Miguel Torrecilla, satisfecho por la incorporación de un veterano jugador que es 44 veces internacional con Serbia, mundialista en Sudáfrica 2010 y con pasado en el Partizán de Belgrado, Genclerbiligi Ankara de Turquía, Blackburn Rovers de Inglaterra, Dinamo Kiev de Ucrania, Sporting de Lisboa de Portugal (también jugó en el Río Ave luso) y el citado Almería.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza ficha al centrocampista Petrovic para las dos próximas temporadas

"Es un centrocampista de corte defensivo. Es evidente su presencia física, su envergadura. Pero también es un jugador dinámico que, a pesar de sus centímetros, tiene una grandísima coordinación. Nos va a portar fortaleza en el centro del campo, liderazgo y esa experiencia, ya dilatada, que nos ayudará a crecer como grupo", dijo el ejecutivo zaragocista.

Petrovic, seriedad y talante de los Balcanes

Radosav Petrovic habló pausado, con un acento en el idioma español inconfundiblemente de los Balcanes, de viejos y buenos recuerdos por La Romareda. Es un tipo serio, de discurso contundente e ideas claras.

NOTICIAS RELACIONADAS La salida de Narváez, en impás de espera

"Decidí venir al Real Zaragoza porque el entrenador y el director deportivo me demostraron que me quieren aquí. Esto siempre ha sido una de las cosas más importantes que yo he tenido en cuenta cuando he tenido que elegir un equipo donde ir a jugar. Además de que me quieren, este es un club histórico, de Primera normalmente, un equipo grande con una afición grande", comenzó describiendo el centrocampista recién llegado.

Tuvo su momento de chanza cuando se le preguntó cuáles son los valores más relevantes que podrá aportar al nuevo equipo zaragocista. "Con lo que ha dicho Miguel Torrecilla, puedo firmar por el Barça", espetó Petrovic. Y entró en materia: "No es fácil hablar de esto ahora. Primero, voy a hablar con el entrenador y poco a poco voy a ver qué quiere de mi. Él va a decidir mi trabajo en el campo. Yo, al menos, de entrada, tengo la experiencia de muchos partidos, de muchos equipos, de muchos países, de mi selección y creo que puedo ayudar por ello a mis nuevos compañeros. Creo que no necesitaré mucho tiempo para adaptarme a la plantilla porque conozco a muchos jugadores", apuntó con intención.

Petrovic demostró que sabe a dónde viene. "Esta plantilla tiene jugadores con mucha experiencia, además de gente más joven. En general, creo que posee un balance bueno. Hace dos años el equipo estuvo cerca de ascender, jugó la promoción como el Almería. El año pasado no tuvo un buen inicio y en esta categoría eso se paga. Cada año hay 8 o 10 equipos que pretenden subir y, luego, con el tiempo, las cosas se tuercen para algunos. El Real Zaragoza, por su nombre y su historia, por su afición, siempre ha de querer subir. Merece estar en Primera División, pero la vida es diferente. Hay otros equipos que también juegan. No me gusta hablar mucho de antemano. Hay que trabajar", razonó el serbio.

No se ve al cien por cien para debutar ante el Ibiza

A Petrovic, que llevó a cabo en el estadio su primer entrenamiento como zaragocista 48 horas antes del debut liguero ante el Ibiza, se le cuestionó directamente si está en condiciones de debutar. Y su respuesta tendió a ser negativa. Va a ser muy complicado que se vea al nuevo '4' blanquillo este viernes a las 22.00 ante los baleares por estas razones que él mismo esgrimió en su presentación:

"Yo empecé la pretemporada (hace un mes) en las mismas condiciones que los demás compañeros del Almería, sin ninguna duda. Estaba superbien. Pero tuve el problema del Covid, estuve de cuarentena... y ahora, en este momento, quizá no esté al cien por cien. Vamos a hacer un programa especial de entrenamientos, tal y como he hablado con el cuerpo técnico. Y creo que, muy pronto, tendré un nivel suficiente para jugar. Si estaré o no ante el Ibiza no depende de mí, vamos a ver cómo van las cosas. El técnico decidirá, hablaremos los dos. Pero no creo que sea bueno ni para mí ni para el equipo que yo salga al campo si no estoy al cien por cien", razonó.

Por último, a Petrovic se le observó, respecto de sus estadísticas, una disminución en la producción de goles a lo largo de su larga carrera. En el Partizán serbio y el Genclerbiligi turco marcó un buen número de tantos. Después, en Inglaterra, Ucrania, Portugal y, finalmente, en Almería, apenas ha visto puerta. ¿Por qué este devenir?

"Es verdad. Hay razones para ello y dependen de las tácticas. En el Partizán, era un equipo muy ofensivo y yo jugaba más adelante, era un '8', mi posición era más atacante en un equipo que ganaba mucho, que aspiraba siempre al título, que marcaba muchos goles. En Turquía también era parecido, jugué siempre más arriba. Pero a partir de ahí cambió todo, los entrenadores, a partir del Dinamo Kiev, en el Sporting de Lisboa y en Almería, he sido utilizado muchos partidos como tercer central, incrustado atrás como un líbero. No es mi posición natural, pero no tengo problemas en jugar donde me pidan. Como a todos los jugadores del mundo, me gusta marcar goles. Pero, si ganamos y yo no marco, todo será perfecto. Porque si yo marco 10 goles en la temporada y no logramos nuestro objetivo, no estaré satisfecho. Si subimos a Primera y no marcó ninguno, todo el mundo dirá que he sido importante", concluyó.