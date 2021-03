Juan Ignacio Martínez: "La afición quiere que el 30 de mayo estemos en Segunda"

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, en la tarde de este viernes, vio mediatizada su rueda de prensa previa al partido de hoy en Logroño por el anuncio del positivo en covid-19 de un miembro de la plantilla (Atienza). Lo acontecido horas antes con el Mirandés, la suspensión de su partido de hoy en Vallecas, lo reciente de su presencia en La Romareda, ciertamente asustó a todo el mundo, dentro y fuera del club.

En ese inevitable envoltorio, el técnico alicantino lanzó sus mensajes de índole futbolística de cara a lo que, nuevamente, es una final de máxima relevancia para el Real Zaragoza, este duelo en casa del Logroñés que, de saldarse con éxito por parte de los aragoneses, significará un gran paso adelante en su dura pugna por la permanencia en la categoría en este año tan torcido.

«Vamos a tratar de mejorar nuestra trayectoria fuera de casa, que sabemos que no es buena en todo el año. A ver si logramos esa regularidad que necesitamos como visitantes y dejamos de depender tanto de La Romareda. Este ejercicio ya lo hicimos antes de ir a Málaga y nos salió bien. Veo a la plantilla muy comprometida, muy consciente de salir de ahí abajo, sabiendo lo que se juega», comenzó describiendo el de Torrevieja.

Jim no se esconde cuando se le recuerda que el Real Zaragoza es el peor visitante de esta liga de Segunda en los siete meses de competición. «No podemos perder en ningún momento la noción de nuestro estado de necesidad. No tenemos permitido desconcentrarnos ni un minuto del partido, porque está visto que lo pagamos duramente siempre», subrayó en este sentido.

Juan Ignacio fue claro y contundente al replicar al recordatorio del índice de posesión del balón del último día, ese llamativo 70 por ciento a favor del Mirandés y el raquítico 30 por ciento que manejó el Real Zaragoza el lunes pasado. «¿Que queremos, tener el 30 por ciento y ganarle al Mirandés o manejar el balón el 70 por ciento y perder como en Vallecas?», lanzó al aire con toda la intención. Y él mismo respondió a su pregunta: «La afición quiere que el 30 de mayo estemos en Segunda División. No es cuestión ahora mismo de discutir a qué jugamos, sino de sacar la máxima rentabilidad a lo que hacemos», justificó sin rodeos. Puro pragmatismo, franqueza en grado sumo de Jim, sin engañar a nadie.

El entrenador blanquillo describió en breves pinceladas al rival que espera esta noche en Las Gaunas, ese Logroñés aturdido, en franca decadencia, agobiado por las bajas como mal añadido ante los zaragocistas. «Es evidente que estamos ante un equipo en dinamica negativa, sin confianza, con malos resultados encadenados. Pero merecen toda nuestra atención pues, en su día, ganaron seis partidos seguidos, sin encajar apenas goles. Máximo respeto para ellos, seguro que van a jugar al límite. Tienen un modo de jugar que provoca mucho estrés en el rival y también disponen de jugadores capaces de desequilibrar en el área. Cuidado», avisó el entrenador blanquillo.

Sobre la alineación del Real Zaragoza, si va a seguir Peybernes de titular o no, si volverá Francho al once inicial y por quién, Jim no quiso dar pistas, fiel a su costumbre. «Me acuerdo ahora cuando destacaba que había jugadores que entrenaban bien en el día a día y no jugaban pero que, alguna vez, iban a ser importantes. Esto está sucediendo en las últimas jornadas y me alegro. Estos son problemas positivos para el entrenador y buenos para el equipo», reseñó Juan Ignacio.

Incertidumbre con la covid-19

El positivo por covid, el precedente del Mirandés por la mañana... desembocó en una rueda de prensa especial, distinta. «Es inevitable nuestra preocupación, la pandemia es muy traicionera. Estamos tocando madera para que todo quede ahí, en el único positivo aparecido, y que no haya más», asumió Juan Ignacio Martínez nada más concluir el último entrenamiento de la semana.

«En estos momentos de dudas, yo quiero ser sensato. Confío en que no haya casos nuevos antes de ir a Logroño y que podamos viajar sin incidencias», añadió Jim cuando se le citó la suspensión del duelo del Mirandés en Madrid. Así son estos tiempos.