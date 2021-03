El Nuevo Las Gaunas, inédito para el Real Zaragoza en partido oficial... no así en amistosos

Este sábado, 27 de marzo de 2021, va a suponer un nuevo hito en la historia del Real Zaragoza, pues estrenará estadio, en partido oficial, dentro de su largo registro vital desde que naciera en 1932, hace 89 años. El Nuevo Las Gaunas nunca ha acogido un duelo con algo en juego para los zaragocistas desde su inauguración, en febrero de 2002. No es, por lo tanto, en términos emotivos y por encima de la enorme relevancia futbolística del presente blanquillo, un partido cualquiera el de esta jornada 31ª de la Segunda División que toca en suertes.

Hace 24 años que el Real Zaragoza no juega en Logroño un choque liguero. Fue, obviamente, en Primera División, antes del despeñamiento del viejo, desaparecido y liquidado CD Logroñés. Era febrero de 1997 y ganó el Zaragoza por 1-2 (goles de Aragón y Poyet para los zaragozanos y del ex Rubén Sosa para los rojiblancos)... pero era ante el histórico Logroñés, aquel llorado Club Deportivo, y en el viejo y mítico estadio de Las Gaunas, demolido hace largo tiempo (en su lugar hay un parque y una urbanización de viviendas). No debe confundir el mantenimiento del nombre del campo con el valor de su solera. El de ahora, el que acogerá el partido de este sábado, de mítico no tiene nada. Es un campo nuevo, de menos de 20 años de vida, sito a un kilómetro del otro, al otro lado de la autopista. Nada que ver.

Aún habría, cronológicamente hablando, una última cita oficial entre los viejos logroñeses y el Real Zaragoza: una ronda de Copa en 2001, con los zaragocistas en Primera División (entrenados por Chechu Rojo) y el Logroñés en Segunda B... que acabó en sorpresón en aquellas viejas Gaunas ya a punto de fenecer: se dio un empate, 0-0, con prórroga y penaltis, en los que ganaron los de la Rioja merced a un fallo final en su lanzamiento de Luis Carlos Cuartero, hoy director general de la entidad del primer equipo de Aragón. Era octubre de ese primer año del siglo XXI, es decir, han transcurrido 20 años y medio.

Entre ese punto de la vida y hoy en día, nunca más había habido confluencia futbolística entre Zaragoza y Logroñó en el fútbol profesional. Esto se ha recuperado este curso, con la aparición de este nuevo Logroñés, la Unión Deportiva (UD), de corta vida, en la Segunda División, donde malvive el cuadro blanquillo hace ya 8 años. Y este sábado se escribirá una página, nueva en toda regla, de estas relaciones futbolísticas entre vecinos.

Tres amistosos en el campo nuevo

Cuando UD Logroñés y Real Zaragoza salgan al césped del Nuevo Las Gaunas en la noche de este sábado, tres amistosos serán el único precedente de los zaragocistas en ese feudo riojano. Tres partidos sin nada en disputa, festivos o de pretemporada, jugados atomizadamente en los últimos 15 años, sin continuidad alguna.

Crónica e información del partido de 2007. HA

El primero fue el 31 de mayo de 2007. Era la celebración del 20º aniversario del primer ascenso del CD Logroñés a Primera División. Y, en esa fecha, hace 14 años, el viejo club rojiblanco aún vivía, aunque se aproximaba su fallecimiento como club y SAD para siempre, apenas 11 meses más tarde. Era un Logroñés ya en Segunda B y tocado de muerte por deudas y graves peleas internas entre las gentes del fútbol de La Rioja.

Ganó el Real Zaragoza 0-5, con goles de Sergio García, Óscar González (2) y Lafita (2). Dirigido por Víctor Fernández, en su segunda época, el equipo formó con Miguel Martínez; Chus Herrero, Sergio Fernández (Goni, 56), Gotor (Valero, 53), Aranzábal; Movilla (Juanfran, 70), Celades; Lafita, Longás; Sergio García (D'Alessandro) y Óscar González.

Singularmente, el delantero titular del CD Logroñés ese día fue un tal... José Mari Barba, que hasta hace un trimestre ha sido el secretario técnico y mano derecha de Lalo Arantegui en la dirección deportiva zaragocista de los últimos y duros años.

Crónica del amistoso de 2014. HA

El segundo episodio amistoso tuvo que esperar hasta el 1 de agosto de 2014, duelo de verano de pretemporada. La actual propiedad del Real Zaragoza apenas llevaba 6 días al frente, después de haber evitado la desaparición y liquidación del club aragonés en un julio frenético e inolvidable. No había plantilla. Literal. Víctor Muñoz estaba haciendo una precampaña con juveniles y cadetes en la Ciudad Deportiva, sin estadía fuera de la ciudad, sin dinero, sin norte. Y el Logroñés era ya la UD, el actual club, que se movía en la Tercera División. Ganaron los riojanos 1-0, con un gol postrero ante un Zaragoza irreconocible, que ficharía de golpe a partir de la semana siguiente hasta a 18 futbolistas.

La alineación que pudo presentar esa noche Víctor, con dos equipos distintos en cada tiempo, fue esta: Whalley; Fernández, Vallejo, Zalaya, Rico; Sergio Gil, Tierno; Álamo, Porcar, Adán Pérez; y David Muñoz. En la segunda parte jugaron Alcolea; Roy, Jorge Guti, Marc Vales, Nieto; Raúl Guti, Víctor Rodríguez; Paglialunga, Kilian, Aparicio; y Gabarre.

Información y crónica del último amistoso en Logroño, en verano de 2017. HA

Y el tercer amistoso es más reciente, del 26 de julio de 2017, en la pretemporada con Natxo González. Se dio un empate, 1-1, entre el Zaragoza de Segunda y el Logroñés de Segunda B. Marcó el lateral Ángel Martínez y empataron los locales al final de penalti.

El Zaragoza formó con Ratón; Benito (Delmás), Jesús Valentín (Verdasca), Grippo (Zalaya), Ángel Martínez (Lasure); Zapater (Eguaras), Javi Ros (Raúl Guti); Papunashvili (Xumetra), Buff (Febas), Pombo (Oyarzun); y Borja Iglesias (Raí Nascimento).

Tres amistosos, con los tres resultados posibles: victoria zaragocista, empate y derrota blanquilla. Precedentes de la historia antes de que este UD Logroñés-Real Zaragoza de este sábado de marzo de 2021 abra una nueva vía estadística en la trayectoria vital zaragocista en su camino oficial por el fútbol español.