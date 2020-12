Juan Ignacio Martínez: "Este equipo tiene potencial, no puedo venir aquí a vender humo"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', entrenador del Real Zaragoza desde hace 18 días, atendió al mediodía de este miércoles, 30 de diciembre de 2020 a HERALDO para esgrimir sus tesis, sus fundamentos, sus conceptos anímicos y futbolísticos con los que va a intentar sacar al equipo aragonés de la penúltima posición en la tabla (21ª) de Segunda División y eludir, de aquí a mayo, el amenazante desdenso a Segunda B que sería sinónimo de catástrofe en la SAD blanquilla.

El veterano preparador alicantino dejó varios epígrafes que definen su modo de acometer este complicado reto al mando de un equipo que solo ha sumado 16 puntos en 19 jornadas (los 3 últimos ya bajo su tutela, en el debut ante el Lugo en La Romareda previo a la Navidad). "Vamos a intentar que este año no sea un drama y, después, que la temporada que viene podamos hacer un proyecto que nos lleve de nuevo a Primera División", comenzó subrayando Juan Ignacio.

Jim destacó que, para que aceptase el cargo de entrenador en las circunstancias tan adversas que concurren actualmente en el Real Zaragoza, "fue clave la figura de Miguel Torrecilla -el nuevo director deportivo, llegado pocos días antes que él-, con el que tengo una relación más allá de lo profesional, de amistad y cercanía desde hace muchos años". En este sentido, Martínez remarca que "cuando me contó los detalles del asunto y lo que quería de mí no le dejé ni acabar la exposición porque detrás estaba el Real Zaragoza; uno no puede decirle que no nunca a un club como el Zaragoza, ni en estas condiciones que se viven ahora".

Jim sabe que los números del equipo en estas primeras 19 jornadas son indigeribles y anuncian consecuencias fatales. Pero emite su juicio apriorístico sobre la materia prima humana que hereda tras un primer trimestre negro en este curso 20-21. "Yo veo que esta plantilla tiene potencial. Y yo no puedo venir aquí a verder humo, lo digo con sinceridad. He visto partidos del Real Zaragoza este año y este equipo puede hacerlo mucho mejor. Hay jugadores válidos, elementos que deben dar otro rendimiento al que han dado. Para que eso sea así va a influir la mano del entrenador. Esa es mi misión. Depende de mi capacidad de liderar a este grupo, de motivarlo, de convencerlos de que son mucho mejores de lo que dice la clasificación", asume el levantino.

Juan Ignacio Martínez dice estar convencido, a pies juntillas, "de sacar la mejor versión de cada uno de los jugadores de la actual plantilla, incluidos los delanteros que aún no han anotado goles; no lo espero, estoy convencidísimo de que será así", indica con optimismo y confianza en la, hasta hoy, depauperada plantilla zaragocista.

En la entrevista, Jim admite que "los mejores fichajes tendrán que estar dentro de nuestra plantilla actual pues el mercado de invierno, este año, va a ser muy complicado a causa de la pandemia y sus efectos". En este apartado, el entrenador del Real Zaragoza tiene asumido que "si Miguel (Torrecilla) me puede traer un fichaje o dos, bien; y si no viene ninguno, no pasará nada porque yo cuento con todos los jugadores que ahora están en el Zaragoza". En este terreno de posibles refuerzos invernales, Jim dejó una frase sugerente sobre lo que se está encontrando el club aragonés en las aproximaciones a diferentes y potenciales refuerzos: "no todos los clubes ni todos los futbolistas están dispuestos a venir aquí, en las circunstancias en las que se encuentra el Real Zaragoza; y, aquí, quien venga, ha de hacerlo con los cinco sentidos y a dejarse todo por el equipo", apuntó con hondura.

