La alineación zaragocista en La Rosaleda no la decidirá Víctor hasta última hora

Igbekeme, Vigaray y Luis Suárez son, desde el inicio de la semana, los tres futbolistas con vitola de titulares que trabajan tocados físicamente y a los que se pretende recuperar para que jueguen este domingo en Málaga. Hay un cuarto, Pereira, pero éste no cuenta en los planes técnicos para el once inicial y lo suyo, en todo caso, sería cuestión de acompañamiento en la convocatoria si fuese al final citado.

Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza, se ha curado en salud a la hora de valorar la situación presente de los tres jugadores lastimados en las últimas fechas, pese a que los indicios caminan hace un par de días por caminos que invitan al optimismo.

"Ahora, no creo que recuperemos a los tres a la vez para salir de inicio. Hoy creo que es imposible. Pero faltan aún más de 48 horas para tomar una decisión. Y ahí veré si aprieto y tiramos con todo y con todas las consecuencias o somos un poco más cautos. Si meto a uno, a dos... No puedo trasladar toda la información que yo tengo. Lo que menos me interesa es que el entrenador rival sepa cuáles son nuestros problemas", admitió sin rodeos.

"Recuperamos a Soro, que no jugó en Santander de titular porque tenía unos umbrales de fatiga horrorosos. En el caso de los tres que tenemos ahora limitados, es evidente que vienen de algo más importante, que son lesiones diversas más objetivas. Así que hay que esperar hasta el final", añadió a su análisis para describir lo complicado que va a ser para él elaborar un once titular en La Rosaleda el domingo por la tarde (16.00).

"Estoy contento con la evolución de los tres. Ayer (por el jueves) hicieron el entrenamiento en condiciones para ser ese día. Ahora falta saber cómo llegan al domingo. Luis Suarez, de los tres, es el que mejor está", apostilló, dejando a Igbekeme y Vigaray en un punto de mayor duda que al delantero colombiano.

Estas bajas agravan el problema táctico del Real Zaragoza en Málaga al no poder contar Víctor con Raúl Guti en el puesto de centrocampista-volante de ida y vuelta, pues el canterano fue expulsado en Santander el sábado último y, sancionado, se quedará en casa. "El sustituto de Guti en la media dependerá de cuáles de los tocados puedan jugar al final. Tengo que ver si juega James Igbekeme y, si es así, dónde lo ubico. No puede haber grandes modificaciones, tampoco en el dibujo táctico. Tenemos que acertar, porque sé que todos no van a estar al cien por cien. Vamos a tener que valorar hasta qué punto castigamos el equipo con su alineación", razonó el técnico.

NOTICIAS RELACIONADAS La tardía aparición del balón parado y los goles de cabeza, una bendición para el Real Zaragoza

Forzar el movimiento de piezas entre líneas también puede ser una alternativa. Y, como ya hizo Víctor en septiembre en la visita a Alcorcón, se le preguntó por la posibilidad de que Nieto pueda ser adelantado de lateral a interior, entrando Clemente por detrás de él en el lateral de la zaga (en su día, esta labor la hizo Lasure, ahora en el Tenerife).

"Nieto, como centrocampista, sería una opción. Pero no es lo que busco y pretendo. Esta sería la última solución. Además, depende de más cosas: si está o no está Vigaray es algo que te condiciona el banquillo. Nieto es un defensa que ya ha jugado en el centro del campo y, si no tuviéramos piezas suficientes, no es descartable. Pero no es lo que quiero", respondió Fernández, descartando en buena medida esta posibilidad.

¿Y Daniel Torres, el centrocampista fichado del Alavés en enero para estos casos? ¿Cómo está? ¿Puede ser titular por primera vez? "Dani Torres está bien. No tiene percance físico alguno y está entrenando mejor que cuando vino. Se siente mejor que cuando aterrizó aquí. No es descartable, tiene oficio", dijo con laconismo Víctor Fernández, que observa al mediocampista colombiano con cierta cautela al haber llegado muy fuera de ritmo de Vitoria, pues no juega un partido desde junio, cuando concluyó su anterior cesión al Albacete.

Así que, visto este panorama, toca esperar el paso de muchas horas para poder discernir qué once inicial presentará el Real Zaragoza en Málaga. No queda otra.