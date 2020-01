Así ve Víctor Fernández a Dani Torres y a El Yamiq, los dos recientes fichajes

Dani Torres, centrocampista colombiano de 30 años, procedente del Alavés; y Jawad El Yamiq, defensa central marroquí de 27 años, que llega cedido del Genoa italiano. Son los dos fichajes más recientes del Real Zaragoza en el mercado de invierno que termina justo en este viernes 31 de enero, en la medianoche. El sudamericano, a falta de oficialidad al mediodía. El africano, entrenándose en la Ciudad Deportiva ya desde el miércoles y con su presentación aplazada para la semana que viene, una vez vuelva la rutina al club.

El entrenador, Víctor Fernández, que aún aguarda a un interior derecho en la recta final del día, habló en rueda de prensa a mitad de mañana, como es habitual los viernes, esta vez con el inminente viaje a Cádiz y el partido del domingo en el Carranza ante el líder de la Segunda División como leitmotiv de su comparecencia. Pero, obviamente, Víctor tuvo que responder a cuestiones relativas a las nuevas incorporaciones. Y así las definió.

Dani Torres

Empezó por lo más reciente, lo aún vivo: la contratación del medio centro Dani Torres, que llega del Alavés tras rescindir su contrato a las 11.00 de esta misma mañana de viernes en Vitoria.

"Con este chico buscamos lo que necesitamos: mucha solidez en el medio campo, juego aéreo defensivo, es muy intenso en las disputas, es un muro en el centro del campo, tiene muy buen primer pase...", comenzó describiendo Fernández al referirse al colombiano.

"Además, es un futbolista con oficio, con liderazgo. Venimos de una pérdida sensible, la de Javi Ros para varios meses. Y solo quedan 4 de competición. Hemos reaccionado muy bien", añadió para redondear su primera evaluación sobre la llegada de Torres, un 'senior' que eleva la media de edad de la plantilla y las credenciales en el fútbol profesional de los componentes del equipo, pues se trata de un internacional absoluto con la selección de Colombia, una de las más competitivas de sudamérica.

Jawad El Yamiq

Víctor Fernández también esbozó su evaluación primera sobre las prestaciones que espera y observa respecto del central El Yamiq, una torre de más de 1,90 de estatura que viene a dotar a la zaga aragonesa de un perfil que no tenía hasta hoy.

"El mercado de invierno, ya lo he dicho, es súper peligroso. Realmente, a mí no me gusta mucho. Es peligroso. Hay un punto de partida: han de venir jugadores que conozcan nuestra liga, bien sea en Primera o Segunda, o jugadores que hayan jugado en Europa, que no aterricen de otro continente para jugar por primera vez en España. Jawad (El Yamiq) lleva ya 3 años en Italia y ya conoce el fútbol competitivo europeo, el ritmo de aquí. Italia no difiere mucho de España, aunque sea novedoso para él jugar en nuestro fútbol", expuso Víctor a modo de preámbulo necesario.

"Con él hemos buscado un jugador que no teníamos en la plantilla. Que nos complemente en caso de percances o de circunstancias que no manejas, que nos ayude a subir prestaciones al grupo. Hay dos o tres cualidades que tiene y que espero que las pueda mostrar: es rápido, con piernas; tiene muy buen juego aéreo, por su envergadura, con más de 1,90 de estatura; y es muy pegajoso e intenso en las marcas y las disputas", prosiguió explicando el entrenador aragonés.

Para Víctor, El Yamiq "es un jugador diferente a los otros centrales y, además, puede jugar en los dos perfiles, tanto el derecho como el izquierdo; en Italia, más por la derecha; con Marruecos, juega a la izquierd de Feddal, el del Betis", indicó el técnico.

Fernández abundó en más matices sobre el también internacional absoluto con Marruecos: "También lo hemos visto jugar de lateral derecho, con vocación defensiva, claro. Nada de ser un lateral de proyección y llegar a los últimos metros de la banda. No. Él domina los metros cercanos al área propia", concluyó.