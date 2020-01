El Athletic se resiste a ceder a Larrazábal y el Zaragoza está atento a Borja Valle

El Zaragoza ha solicitado la cesión de Gaizka Larrazábal, de 22 años, para reforzar el extremo derecho, pero su club, el Athletic, no termina de decirse a dejar salir a su futbolista y la operación está bloqueada. Según fuentes cercana a la entidad vizcaína, el Athletic no ve clara la cesión y desprenderse de un futbolista que, aunque no tiene continuidad, está bien valorado por el entrenador Gaizka Garitano debido a su perfil específico dentro de la plantilla rojiblanca. De hecho, el jugador está entrenando este miércoles en Lezama con total normalidad.

Larrazábal, hijo de Aitor Larrazábal, lateral derecho de los años 90 en el Athletic y uno de los mejores lanzadores de penaltis de la historia de la liga, se crió en Lezama y se ha asentado este año en el primer equipo del Athletic.

NOTICIAS RELACIONADAS El cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo

El Zaragoza vio en él una oportunidad de mercado después de que se diluyeran otras opciones fuera de su alcance con el paso de las semanas, como José Arnaiz (Leganés) o Burgui (Alavés). El club aragonés está atento, por si no fructifica la operación Larrazábal, a Borja Valle (Deportivo), otro de los jugadores que se han tanteado en las últimos días. El Zaragoza solo estará en condición de incorporar a Borja Valle si rescinde contrato en el Deportivo, una cuestión que, hasta ayer, estaba descartada, pero que puede cambiar a lo largo de este vierne si el club coruñés precisa dar salida a algún futbolista de su plantilla para inscribir nuevos fichajes. El Zaragoza, en este sentido, está pendiente de los acontecimientos en La Coruña, al igual que el Rayo Vallecano, otro de los clubes de Segunda que buscan un extremo en estas horas finales de mercado.

De 27 años, Borja Valle es un futbolista diestro, aunque acostumbra a jugar en el perfil zurdo del ataque. También puede adaptarse al carril central y al derecho, una polivalencia ofensiva que el Real Zaragoza valora en su búsqueda de un jugador que complete su segunda línea en la recta final del mercado.

Borja Valle es un extremo vertical, profundo, con mucha pisada al área y buenas cifras goleadoras. Sin ir más lejos, este año le marcó al Zaragoza en Riazor, como ya hiciera la pasada temporada. Este año, el jugador de Ponferrada -la Ponferradina ha estado este enero interesado en su fichaje- ha participado en 15 partidos de liga, casi siempre como revulsivo, y ha marcado dos goles. La pasada campaña rozó el ascenso a Primera, donde ya jugó dos temporadas con el deportivo, y Borja Valle, primero con Natxo González y luego con Pep Martí, fue uno los jugadores principales: jugó 38 partidos contando la promoción, marcó 8 goles y dio 3 asistencias.