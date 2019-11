El Atlético de Madrid sitúa a Darío Poveda en el escaparate del primer equipo

Dario Poveda, el atacante con el que el Real Zaragoza quiere reforzar su delantera en el próximo mercado invernal, es hoy por hoy un futbolista en el escaparate. Una pieza más codiciada y un jugador mucho más a la vista de lo que era hace solo unas semanas, cuando el club aragonés inició los contactos con el Atlético de Madrid para firmar al goleador rojiblanco. La lesión de Diego Costa, buque insignia junto a Álvaro Morata y Joao Félix del ataque del Atlético, ha abierto de par en par las puertas del primer equipo a Poveda. Y más teniendo en cuenta que los otros dos atacantes de la cantera, Borja Garcés y Camello, no se encuentran aún en condiciones físicas de competir en el máximo nivel. El primero se termina de recuperar de una larga lesión y el segundo reapareció justo este fin de semana tras otro periodo de inactividad.

Así, Costa, que estará cerca de tres meses de baja tras ser operado de una hernia discal cervical, ha dejado un hueco atractivo y sugerente para Poveda, que con sus ocho goles en ocho partidos ha llamado la atención del Real Zaragoza... y también la de Simeone. De hecho, el atacante del filial ya disputó el pasado sábado sus primeros minutos oficiales con la camiseta del primer equipo del Atlético tras debutar en Granada sustituyendo a Vitolo en el minuto 83, cuando los andaluces y los madrileños empataban a uno en el Nuevo Los Cármenes. Simeone buscaba el gol del triunfo y apostó por el joven futbolista de 22 años, que en el tiempo de descuento protagonizó una acción controvertida. Un posible penalti del defensor nazarí Víctor Díaz tras una entrada por detrás dentro del área que ni el colegiado Medié Jiménez ni el VAR consideraron falta. Esta jugada, repetida en todos los resúmenes televisivos, multiplicó el efecto mediático de su estreno. "Estoy muy feliz por haber debutado con el primer equipo, aunque estaría más feliz si hubiésemos conseguido los tres puntos, que al final es lo que cuenta", expresaba el propio futbolista tras jugar sus primeros minutos oficiales con el Atlético.

"Necesitábamos meter un gol para intentar sacar los tres puntos. El marcador estaba ajustado y el míster ha confiado en mí. He intentado aprovechar al máximo el tiempo que he jugado. He tenido una ocasión y ojalá que más adelante se pueda convertir en gol para el equipo. Simeone me dijo que saliera a por todas, a trabajar y que yo iba a ganar el partido", agregó. "Confiamos en Darío Poveda, que puede usar ese espacio (de la lesión de Costa) para crecer. Tiene 20 años, buena altura, buen juego aéreo... Por ahí nos puede dar una mano en lo que viene hacia adelante", relataba antes del partido en Granada el propio Simeone sobre la oportunidad del alicantino en el primer equipo.

En el Real Zaragoza se observa con cierto recelo el estreno de Poveda con el primer equipo del Atlético, pero de momento se mantiene el plan y la línea negociadora de tratar de cerrar su incorporación en los primeros días del mercado invernal. El atacante (22 años, 1,87 de estatura) está señalado por la dirección deportiva como el recambio que solicita Víctor Fernández para reemplazar la ausencia táctica de Raphael Dwamena, una vez que su ficha federativa ya ha sido cubierta por Javier Puado, un jugador con diferentes características y aptitudes que ya debutó con el Zaragoza en la victoria 0-1 frente al Rayo en Vallecas.