Los pasos del Zaragoza para fichar a Darío

El Real Zaragoza tiene previsto a lo largo del día darle el impulso definitivo a la incorporación de Darío Poveda, delantero de 22 años del filial del Atlético de Madrid al que el club aragonés ha ubicado en el centro de sus preferencias para relevar a Raphael Dwamena. En la tarde del martes, se produjeron nuevos contactos a tres bandas: dirección deportiva de Lalo Arantegui, agencia de representación, con Manuel García Quilón a la cabeza, y Atlético de Madrid. La negociación sigue abierta y envuelta en cierto optimismo, principalmente, porque Darío está mostrando una predisposición total para saltar de categoría y continuar su carrera en el Zaragoza.

En el Atlético, las vías de promoción al primer equipo las tiene taponadas pese a su sobresaliente estado de forma. A los delanteros en la plantilla de Simeone, hay que añadir a otros dos canteranos, también arietes, a los que el Atlético cuida con mimo desde hace tiempo: Borja Garcés, recién salido de una lesión, y, sobre todo, el juvenil Sergio Camello. Darío ve con buenos ojos el paso al Zaragoza desde el punto de vista deportivo, pero también personal: le han garantizado un papel relevante en el equipo, conoce a gente del club y ha recibido consejos de amigos y conocidos para que dé ese salto a una plaza como La Romareda. Sin embargo, con todas las cartas ya boca arriba, su fichaje por el Real Zaragoza precisa de unos movimientos, ya sean normativos -la baja de Dwamena- como operativos -cerrar el acuerdo con el Atlético de Madrid-. El Zaragoza espera que, al menos este último, pueda quedar resuelto entre hoy y mañana con al avance previsto en la negociación con el club colchonero.

Los pasos para el fichaje de Darío:

1. Cerrar el acuerdo y la fórmula de la operación

La contratación de Darío presenta sus aristas principales en el mecanismo de la operación. Con el visto bueno del futbolista, al Zaragoza le resta perfilar los detalles del acuerdo con el Atlético. Su objetivo es cerrarlo en forma de traspaso. Quiere a Darío en propiedad -su contrato podría extenderse entre tres y cuatro temporadas-. Sin capacidad para asumir un traspaso de forma dineraria, las opciones del Zaragoza pasan por diseñar una operación en la que el club madrileño se reserve un amplio clausulado de derechos que le compense: opción preferencial de recompra, tanteos, porcentajes de traspasos futuros o pagos condicionados a determinados objetivos deportivos (ascenso a Primera, goles del futbolista, minutos de juego…).

2. Recibir la autorización de Dwamena

De forma paralela a las negociaciones con el Atlético, el Zaragoza se encuentra a la espera de que Raphael Dwamena autorice su baja médica por enfermedad de larga duración. Esta validación de toda la documentación médica es necesaria a la hora de seguir con los procedimientos federativos: sin ella, el Zaragoza no puede solicitar a la Liga su baja ni la inscripción de Darío en el caso de que culminen con éxito las negociaciones con el Atlético de Madrid. Dwamena, por su parte, está apurando la búsqueda de opiniones médicas complementarias que concluyan que el problema de salud que le tiene de baja indefinida sea reversible y le posibilite a reiniciar la actividad deportiva profesional. El club aragonés tiene decidido que no expondrá a Dwamena con su camiseta. En este aspecto, las conclusiones médicas son concluyentes, así como los diferentes informes confeccionados: Dwamena no está para jugar al fútbol. El Zaragoza está siendo todo lo respetuoso que se puede ser en un caso así, preservando al máximo la intimidad del futbolista y apoyándolo en lo necesario para que el jugador, desde su voluntad personal, agote sus opciones. Por eso, ni se le van a forzar plazos.

3. Tramitación de la baja de Dwamena vía tribunal médico

Con la autorización de Dwanena, el Zaragoza iniciará el papeleo administrativo con la Liga y la RFEF. La reglamentación, en casos de lesiones o enfermedad de larga duración, permite incorporar un nuevo futbolista si se cumplen unas condiciones de tiempo y forma. Debería ser o un jugador sin equipo, o un futbolista con contrato en un club del fútbol español, en Primera o Segunda División, condiciones que cumple Darío Poveda. Una vez completada toda la documentación que acredite que Dwamena sufre una lesión o enfermedad de larga duración (más de cinco meses de recuperación) y con la luz verde del delantero ghanés, el tribunal médico de la Federación Española (integrado al menos por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles) deberá calificar esa dolencia como tal. Solo así la Liga pasaría a autorizar al Zaragoza a fichar. Para enviarla, el club tiene un mes de plazo desde que se detectó el problema médico.

4. El periodo extraordinario de inscripción para Darío

Una vez la Liga comunique al Zaragoza que Dwamena ha cursado baja médica y su licencia ha quedado vacante, el club dispondría entonces de 15 días hábiles para incorporar un nuevo futbolista (que no implique un tránsfer internacional), tal y como exige el artículo 124 del reglamento de la RFEF para la inscripción de futbolistas fuera del periodo ordinario. En este caso, deberá dar de alta a Darío, trasladando a la Liga la documentación de esta operación y el contrato del futbolista. Si la Liga no observa impedimentos desde el punto de vista de su control económico, inscribirá a Darío. El Zaragoza quiere que su nuevo delantero esté listo e integrado en la disciplina de trabajo de Víctor Fernández para que este periodo extraordinario no se cubra en sus 15 días. De tal modo, en cuanto se reciban las autorizaciones de la baja de Dwamena, en un plazo mínimo, Darío pueda debutar de forma inmediata.