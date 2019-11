El Zaragoza confirma la cesión de Puado

El Real Zaragoza ha confirmado de forma oficial un principio de acuerdo con el Espanyol para la cesión hasta el 30 de junio de Javi Puado, delantero polivalente de 21 años que ocupará así, en la plantilla, la vacante dejada por Raphael Dwamena. La operación no está aún completamente cerrada, le faltan algunos trámites que, aun con todo, no amenazan el acuerdo final por un futbolista que ha recibido el visto bueno de Víctor Fernández, quien, en su etapa en la cantera del Real Madrid, peleó, sin éxito, su incorporación al Castilla en 2017.

La idea del club es presentarlo esta semana, en principio, el martes, una vez regrese el director deportivo Lalo Arantegui de un viaje de trabajo fuera de España. La cesión, pactada en su términos generales con el Espanyol al final del viernes y sellada hoy, no incluye una opción de compra.

Después de que otras opciones prioritarias como Jonathas de Jesús o Darío Poveda no hayan fructificado en las últimas semanas por diversas circunstancias, el Real Zaragoza ha encontrado en Puado una alternativa para relevar a Dwamena -de baja de larga duración por su problema de salud- en ataque y complementar a Luis Suárez hasta enero, mes en el que no se descarta el fichaje de otro delantero más. La intención del Real Zaragoza es incorporar a Darío, a quien el Atlético de Madrid le ha cerrado la puerta, al menos, hasta la apertura del mercado de invierno, como informó heraldo.es. Sin embargo, esta vía no es sencilla y está en el aire, debido al atractivo que el futbolista alicantino ha despertado ya entre clubes de Primera División.

Javi Puado es un delantero de 21 años, internacional en las categorías inferiores de la selección española, que la pasada temporada se asentó en la primera plantilla del Espanyol, donde tiene contrato hasta 2022. Es un futbolista rápido, explosivo y vertical al espacio, que alterna la zona central del ataque con cualquiera de los dos extremos. No es corpulento (mide 1,79), en este sentido no es un perfil tan próximo a Dwamena como lo son Jonathas o Darío -opción que se aparca a enero-, aunque sí es un atacante de físico fuerte, profundo y potente a campo abierto, con buen sentido de la combinación. La pasada temporada disputó 15 partidos de liga con el conjunto perico. No marcó ningún gol y dio una asistencia. En esta campaña, aún no se ha estrenado en liga y su concurso se limita a tres partidos en la Europa League.

Javi Puado nació en Barcelona el 25 de mayo de 1998, tiene, por lo tanto, 21 años. Es hijo de Francisco Javier Puado Carrascosa, también delantero en los 80 y los 90, nacido en Alcalá de Henares (Madrid), que llegó a debutar en Primera con Osasuna, donde se formó, en la temporada 1991-92. Después, desarrollaría su carrera en diferentes equipos del fútbol catalán.