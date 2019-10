El Zaragoza estudia alternativas a Jonathas a la espera de su respuesta definitiva

Jonathas de Jesús, delantero brasileño de 30 años pretendido por el Real Zaragoza, siguen sin ofrecer una respuesta definitiva sobre la oferta formulada por el club aragonés para que sea el encargado de relevar a Raphael Dwamena. El punta no se decide, ni dice que sí ni dice que no, una postura que ha llevado al Real Zaragoza a activar otras vías, estudiando otras opciones en el mercado de delanteros, tanto en la bolsa de futbolistas sin equipo como en Primera División, en este caso, si se cursa la baja por enfermedad de larga duración de Dwamena.

El delantero se había dado inicialmente hasta la noche del jueves en Brasil -esta pasada madrugada en España- y el Zaragoza aguardaba esa respuesta dentro de ese plazo, pero ha decidido prorrogar esa espera a lo que queda de semana: mantiene así activada la propuesta de contrato hasta el 30 de junio de 2020 con la opción de ampliarlo si se cumplen una serie de objetivos deportivos. Las sensaciones en el club aragonés son contradictorias. Por un lado, se respira un punto de optimismo porque Jonathas no ha rechazado formalmente la propuesta, simplemente está dejando correr el tiempo, lo que se interpreta, por otro lado, también como un intento final de encontrar un destino en su país, tal y como es su deseo desde que rescindió su contrato el 31 de agosto pasado con el Hannover 96 de la Bundesliga 2, lo que evidentemente reduce las opciones aragonesas en cuanto a preferencia del futbolista.

No obstante, el Zaragoza tiene asumido que no aguardará a Jonathas eternamente porque su objetivo es reforzarse de inmediato, con urgencia, como ha comentado este viernes Víctor Fernández, apuntando al delantero brasileño, pero sin mencionarlo: "Si se puede hacer algo, se va a hacer ahora, pero no lo veo fácil, yo desde el mes de agosto ya pasé página, no va a ser fácil ni ahora ni el mes de enero”.

El mercado de futbolistas sin equipo es reducido y apenas sugiere la figura de Jonathas, así que en el caso de que el brasileño finalmente renuncie a fichar por el Zaragoza, el club deberá buscar ese relevo de emergencia a través de la baja de Dwamena, lo que estiraría aún más el plazo para reforzar la plantilla por los trámites que conlleva. En este caso, solo podrá venir un delantero del fútbol español, y el Zaragoza ya estudia alternativas posibles a Jonathas entre los clubes de Primera División. Hace algo más de una semana, movió ficha por John Guidetti, punta sueco del Alavés, pero recibió una negativa a esa operación y es página pasada. Una vez se conozca finalmente cuál es la postura de Jonathas, el Zaragoza se lanzará a por otra opción.

Su plan era incorporar cuanto antes al atacante brasileño, ya mismo, para así no tener que esperar a los trámites administrativos de la baja médica de Dwamena, y destinar la lesión de larga duración del ghanés, si así se acredita y se reconoce, para la incorporación de un centrocampista en cuanto los plazos lo permitieran.

Jonathas rescindió el 31 de agosto su contrato con el Hannover 96 alemán, donde tenía firmados dos millones de euros anuales de salario. En esas fechas, el Granada tanteó su fichaje, como también el Girona, que le presentó una poderosa oferta económica antes de renovar a Stuani e incorporar a Jonathan Soriano. Sin embargo, Jonathas rechazó. Hace unas semanas, recibió también propuestas del fútbol ruso, pero tampoco acabó aceptando ninguna. El jugador brasileño medita ahora si aceptar la oferta del Real Zaragoza o esperar al mercado de enero. Su idea era encontrar un destino en su país entre los meses de septiembre y octubre, entre los equipos más prestigiosos de Brasil, pero ninguna de esas puertas se le ha abierto. Jonathas estaría dispuesto a volver a Europa, siempre y cuando la oferta económica y deportiva sea sugerente, y por esa rendija de incertidumbre se ha colado el Real Zaragoza para intentar convencerlo.