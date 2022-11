Chris Wright no podrá jugar esta tarde ante el Real Betis al no tener el transfer

Chris Wright, la última incorporación del Casademont Zaragoza, no podrá debutar esta tarde, en Sevilla, en el partido que mide a los aragoneses con el Real Betis (18.00). La FIBA no ha tramitado a tiempo el transfer del jugador, por lo que el base no podrá ayudar al conjunto de Porfirio Fisac en una cita de gran importancia en la lucha por la salvación. De hecho, el Casademont ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla, mientras que los andaluces son penúltimos, ambos con un triunfo conquistado en los primeros siete partidos de la Liga Endesa.

Desde que se concretó su fichaje, el club ha estado muy pendiente de la llegada del tranfer. En las diferentes gestiones realizadas, los Dorados de Chihuahua (su último club), aseguró haber remitido la documentación correspondiente a la Ademeba (Asociación Mexicana Deportiva de Basquetbol A.C.), que se puso este viernes en contacto con el Casademont para comunicarle que la documentación había sido enviada ya a la FIBA. Sin embargo, al final no se ha tramitado a tiempo el tranfer y Wright no podrá jugar esta tarde en Sevilla.

Chris Wright reforzará al Casademont Zaragoza hasta el final de la presente campaña. El base norteamericano, de 33 años y 1,85 metros de estatura, se incorporó a la plantilla aragonesa esta misma semana como sustituto de Frankie Ferrari, quien rescindió su contrato con los zaragozanos tras haber disputado los primeros siete encuentros de la Liga Endesa.

El nuevo jugador de los aragoneses completó su etapa de formación en la prestigiosa universidad de Georgetown, en la que promedió 12,4 puntos, 4 asistencias y 2,9 rebotes por partido en sus cuatro años en la NCAA. Allí permaneció desde 2007 hasta 2009, para dar el salto el siguiente curso al baloncesto continental.

En este sentido, su primera experiencia europea se produjo en Turquía, en el Olin Edirne, donde obtuvo unos números de 12,7 puntos y 4 asistencias por duelo. El base regresó después a los Estados Unidos para jugar en los Iowa Energy, la Liga de Desarrollo de la NBA, donde firmó unos promedios de 16,1 puntos y 6,8 asistencias por partido. Esa misma temporada (2012-13), Wright participó en 3 encuentros con los Dallas Mavericks en la mejor competición del planeta.

El estadounidense actuó el pasado curso en el Derthona Basket italiano, donde participó en 28 encuentros de Liga, con unos registros de 11 puntos, 2,4 rebotes y 4,8 asistencias por duelo (9,9 créditos de valoración). En el país transalpino también jugó en el Victoria Libertas de Pésaro (14-15), el Varese (15-16), el Torino (16-17), el Reggio Emilia (17-18) y el Trieste (18-19), siempre con importantes guarismos en el capítulo ofensivo.

En Europa, Wright también conoce la competición turca, tras su paso por el Olin Edirne (11-12) y el Afyon (20-21); en Polonia, con la camiseta del Torun (19-20); en Israel, en las filas del Hapoel Holon (15-16), donde participó en cuatro partidos; y en Francia, donde anteriormente había defendido los colores del Asvel Lyon-Villeurbanne (13-14).

El americano es un ejemplo de superación, como demostró cuando en 2013 le fue detectada una esclerosis múltiple y, tan solo tres meses después, firmó un contrato con Dallas, convirtiéndose en el primer jugador de la NBA diagnosticado con esa enfermedad. Diez años después, su sacrificio, su tesón y su perseverancia, que han sido sus señas de identidad, le han permitido forjarse una dilatada carrera deportiva que continuará ahora en Zaragoza, a las órdenes de Porfirio Fisac.

La adquisición de Wright implicó la salida de Franki Ferrari, quien abandona el club aragonés tras haber ofrecido un rendimiento irregular, con numerosas intermitencias en su juego. En el presente ejercicio, el base de Redwood City (California) ha participado en siete partidos de la Liga Endesa con los zaragozanos, con unos guarismos de 5,3 puntos, 1,3 rebotes y 2 asistencias por choque, que se traducen en 1,1 unidades de nota general.