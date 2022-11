El Casademont femenino busca una última alegría antes del parón

El Casademont Zaragoza femenino, flamante líder de la Liga Femenina en España y primer clasificado en su grupo de la Eurocup, busca esta tarde una última alegría previa al parón por las selecciones. El conjunto aragonés visita la pista del IDK Euskotren, quinto clasificado de la competición, que llega a la cita en un gran estado de forma. Las vascas firman cuatro victorias y tres derrotas.

«El equipo está deseando jugar este partido. Como se vio el otro día, la plantilla está cansada pero con ganas de competir y sacar una victoria», confesó ayer el entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero. El madrileño también se deshizo en elogios hacia su rival. «Tenemos claro en qué punto está IDK, físicamente y en cuanto a rotación se les ve superiores», dijo.

Después del pleno de victorias en Eurocup, la última llegó el pasado miércoles en el Príncipe Felipe, el conjunto aragonés afronta el encuentro de hoy muy castigado físicamente, después de un intenso arranque de temporada donde ha rendido a un nivel extraordinario en las dos competiciones. «Físicamente el equipo está mal, pero es lo normal. Son dos competiciones, acumulas muchas salidas, viajes, no descansas, no recuperas… las jugadoras están en puntos de fatiga normales. Y más cuando la rotación cada vez es menor, vamos día a día. El estado físico es malo, pero no por un mal trabajo. El trabajo es bueno y gracias a eso estamos aguantando», señaló Cantero, consciente del enorme despliegue físico que están realizando sus jugadoras.

Además, la cita frente al Euskotren supondrá un nuevo desplazamiento en la competición doméstica, después de la polémica derrota de la última jornada frente al Perfumerías Avenida. «Estamos juntando varias salidas: la última Salamanca, ahora esta… Son rivales muy difíciles. No hay que olvidar que antes de Salamanca veníamos de un partido contra el Girona. Se nos juntan los tres grandes. No hemos escondido que salimos fastidiados de Salamanca. Eso puede afectar, mentalmente, al tema físico que arrastramos. No fue así. Somos un equipo muy sólido, se vio el miércoles cómo reaccionamos y cómo sacamos el partido», afirmó el preparador.

En busca de un refuerzo

Mientras la plantilla de Cantero firma una temporada de sobresaliente, el club continúa rastreando el mercado en busca de una jugadora que refuerce el juego interior, después de la salida de Hempe y la frustrada incorporación de Staiti. «Hablamos cada día, mirando mercados, ligas… Cuando salga algo, ahí estaremos para cazarlo. Cuanto antes la tengamos, mejor; pero se puede dar que volvamos de las ventanas de la selección y todavía no la tengamos», advirtió el entrenador.