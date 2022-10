Marcel Ponitka, base del Casademont Zaragoza: "Este equipo tiene química y ganas de luchar"

Transcurridas cuatro jornadas, el Casademont Zaragoza continúa sin ganar. Está obligado a reaccionar con prontitud, más aun cuando ahora se mide con el Fuenlabrada (sábado, 20.45), otro equipo que ha iniciado la temporada con numerosas dudas en su juego -ha sumado un única victoria- y cuyo rendimiento también viene lastrado por sus problemas de anotación. “Estamos en un momento duro. El comienzo de la temporada está siendo muy complicado”, reconoce el base Marcel Ponikta, quien, sin embargo, recuerda que el torneo “es un maratón, no un esprint”, y considera que hay potencial en la plantilla aragonesa para “sacar adelante” la actual situación. “Somos un grupo joven. Este equipo tiene una buena química y quiere seguir luchando. Ahora mismo debemos seguir nuestro camino, seguir mejorando, demostrar que somos capaces de ganar partidos. Estoy seguro de que los resultados llegarán”, anuncia el jugador polaco.

Ponitka, eso sí, hace hincapié en rendir desde el primer minuto de juego. “No sé qué nos ocurre en los comienzos de los partidos. Trabajamos bien en los entrenamientos, preparamos bien los encuentros, pero después nos cuesta entrar en juego. Está claro que no podemos perder oportunidades ya en los primeros instantes, porque eso es darle facilidades al rival. No podemos centrar siempre nuestros esfuerzos en recuperar las desventajas, en recortar distancias en el marcador, por haber cedido tanto en los primeros minutos. Tenemos momentos buenos, pero en otros instantes perdemos el control del partido y eso nos está pasando mucha factura. La Liga Endesa es una competición muy exigente y no perdona estas desconexiones”, insiste el base, que también explica la solución: “Sin duda, ser más agresivos e intensos desde el salto inicial; estar más concentrados. Lo inicios suelen marcar la pauta de lo que va a ser el partido, y no podemos conceder tanto”, reitera el polaco.

Respecto al Fuenlabrada, Ponitka señala que “todos los partidos son importantes” en la Liga Endesa, aunque admite, al mismo tiempo, que el duelo del sábado “es quizás más especial” por la situación de los dos equipos. “Ellos también están teniendo problemas para ganar en este inicio de la temporada. Nosotros somo conscientes de que tenemos que mejorar y mostrar muchas más ganas que el rival de llevarnos la victoria. Hay que ver qué hemos hecho mal, sobre todo el último partido, y encontrar nuestras fortalezas para ser más competitivos en los próximos encuentros”, confiesa el jugador.

Ponitka vive su primera experiencia en el campeonato español: “La Liga Endesa es muy competitiva, me gusta mucho. Cada partido es una oportunidad para nosotros como equipo y para mí también, ya que este campeonato me permite crecer como jugador y también como persona. Eso sí, es muy exigente y hay que estar muy concentrado en todo momento, porque existe muy poco margen para el error. El juego rápido, muy físico, y cada detalle cuenta. Por eso, todas las competiciones que no son la ACB la toman como referencia”, analiza el polaco.