Partido Start Lublin-Casademont Zaragoza, en directo

El Casademont Zaragoza vuelve a ampliar sus fronteras. Hoy inicia su participación en la Champions League 2020-21 (18.30, Aragón TV), cuando apenas han transcurrido 15 días desde que se clausuró la anterior edición del torneo. Entonces, el cuadro aragonés finalizó en el cuarto puesto, en una fase final que se desarrolló en Atenas, del 1 al 4 de octubre, entre los ocho mejores equipos de la competición. Los de Diego Ocampo superaron la ronda de cuartos, tras imponerse al Iberostar Tenerife, pero doblaron la rodilla en sus dons compromisos posteriores: frente al AEK de Atenas, en el duelo de semifinales, y también contra el JDA Dijon, en la final de consolación.

El Casademont vuelve ahora a la competición continental, un derecho adquirido en la anterior temporada, al haber quedado alineado en el sexto lugar de la tabla en la Liga Endesa. Y lo hace con el reto de colarse un año más entre los cuatro mejores conjuntos del torneo, lo que supondría otro éxito de envergadura para un club al alza, en continuo crecimiento.

En su primer partido en la competición europea se mide el Start Lublin polaco. La competición no ha admite distracciones. Se ha reducido a seis partidos en la primera fase, por lo que solo se clasifican los dos primeros. No hay margen para errores. El equipo polaco lidera ahora mismo la liga de su país, con un balance de siete victorias y tres derrotas. Su mayor amenaza es el letón Laksa, ex jugador del Obradoiro; aunque también habrá que estar atentos a jugadores como Sharma o Dorsey-Walker. Con todo, el Casademont Zaragoza es el gran favorito para llevarse la primera victoria en Champions.