Fisac: "Contra el Barcelona vamos a arriesgar"

Porfirio Fisac anuncia batalla. El preparador del Tencyconta Zaragoza ha repasado este viernes los puntos principales de la actualidad del equipo aragonés antes de recibir este este sábado al Fútbol Club Barcelona en el pabellón Príncipe Felipe. Fisac ha lamentado la lesión de Fran Vázquez, que estará al menos cuatro semanas de baja, y ha reconocido que el club estudia la posibilidad de incorporar a un sustituto. Ha señalado a Javier Justiz como el encargado de dar un paso al frente y ha desvelado la posibilidad de alguna modificación táctica para el partido ante el Barcelona. Así ha repasado Fisac el momento del Tecnyconta.

La lesión de Fran Vázquez

“Es una desgracia. No sabemos exactamente la repercusión que va a tener porque es un problema en el gemelo interno. Es una rotura no muy ancha pero si bastante larga y finita. El proceso de su vuelta dependerá de la evolución. Pero está claro que se puede ir, mínimo, dos, tres, cuatro, cinco semanas… No sabemos cuándo podrá estar. Y, en este sentido, está siendo la semana más difícil para mí porque reconozco que Fran es el jugador más afín a lo que significa el trabajo. Más afín a lo que significa equipo… es también una semana dura porque Fran nos transmitía durante estas semanas ilusión, alegría, sueños… Pero es lo que tenemos y es con lo que hay que convivir”.

Posible reemplazo en el mercado

“El club trabaja en ello. Pep Cargol está trabajando en esta dirección desde que sucedió la desgraciada lesión. Está trabajando en ello por si cree que tenemos que incorporar a alguien y aparece alguna oportunidad en el mercado. Pero eso es una cuestión de club”.

El momento de Javier Justiz

“Vamos a presionarle un poco, ¿por qué no? Es el momento de dar la cara. Él está jugando bien y está entero. Es verdad que tenía días un poco de diente de sierra pero es su momento porque él tiene calidad, talento, está trabajando muy bien… Javier Justiz va a jugar de titular este partido y lo único que le deseo desde aquí es ese grado de fortuna para meter esos tiros que a veces se le quedan cercanos y que ese nivel de rebote e inteligencia lo tenga en la pista. Es un momento para que disfrute con la afición y la afición de él”.

El rol de la cantera

“No tenemos ningún Fran Vázquez en la cantera. Un ‘5’. No es lo mismo que hubiera sido una lesión de un ‘4’, un base o un alero. Por eso tenemos que adaptarnos y los que realmente tienen que ajustarse son los grandes. No podemos pedir ahora a los de abajo que vengan a jugar y ocupar ese puesto”.

La duda de Seibutis

“Seibutis tampoco ha podido entrenar durante la semana por un problema en los aductores y no queremos ningún tipo de sobrecarga. Reconozco que en este sentido, mi grado de apretarles durante el año puede conllevar este tipo de situaciones porque hemos estado exprimiendo al máximo al jugador y ellos están dándolo todo. Veremos cómo llega al partido. El resto de jugadores están en condiciones”.

El análisis del Barcelona

“Sabemos que tenemos un rival enfrente de muchísima entidad. Un rival que tiene un nivel físico y defensivo TOP en Europa junto a solo uno o dos equipos más. Si siguen a este nivel son un claro candidato a ganar la Euroliga. Ya veremos la ACB porque es más larga pero van a estar ahí, desde luego. Además, en los últimos días están cerca de un 60% de acierto en tiros de tres. Es un partido donde todos debemos empujar en la misma dirección. Como entrenador, tenemos que asumir un cierto grado de riesgo táctico, el grado de acierto por parte del jugador tiene que ser bueno y el grado de empuje de la afición tiene que ser máximo”.

La táctica para el sábado

“Siempre he sido muy arriesgado en estos partidos. O me han ganado de mucho o he tenido la posibilidad de ganar. Y es lo que voy a seguir haciendo, vamos a arriesgar y ver hasta dónde podemos apretar. A ver cómo reestructuramos el equipo sin Fran, porque se puede jugar de muchas formas. Igual que en fútbol se puede jugar 4-4-2, igual cambiamos y jugamos 5-3-2… Vamos a hacer algo diferente, que dé un empuje distinto. Vamos a jugar cada cuarto para ganarlo. Es en la línea en la que estamos tratando de trabajar”.

Alocén y McCalebb

“Quiero igual a McCalebb que a Alocén. No tengo distinción en este sentido. Carlos es un chico que está llevando muy bien toda la vorágine que hay a su alrededor pero es un chico que también, desde el punto de vista táctico, no está terminado. No está formado y definido de todo. Me gusta ser prudente y exigente en el trabajo diario con un chaval que es extraordinario, igual que lo son los demás”.