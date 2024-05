Juanjo Nieto: "El grupo está convencido de que se conseguirá el objetivo"

Antes de comenzar el primer ensayo general de la semana con vistas al decisivo encuentro del domingo en Cartagena (18.30), Juanjo Nieto pasó reconocimiento en sala de prensa, donde desveló la manera en que afronta el equipo los dos últimos compromisos, su protagonismo sobre el terreno de juego o las consecuencias que genera en el equipo la destitución de José Luis Ortas como consejero-delegado, entre otros asuntos.

En primera instancia, el zaguero azulgrana aseguró que la visita al Cartagena se encara "con tranquilidad". "Todos sabemos la importancia que tienen estos dos partidos que quedan, pero tratamos de darle la máxima normalidad con el objetivo de sacar una victoria el domingo". Seguidamente, el castellonense recordó lo que ya anunció en rueda de prensa hace escasas semanas: "Cualquier equipo de los de abajo se cambiaría por nosotros. Es algo que dije en su momento, y lo mantengo".

Al hilo, manifestó que "los que tienen que estar pendientes son los de abajo, que tienen que mirar los resultados que sacan los de arriba. Nosotros sabemos que, ganando el domingo, lo tendríamos casi hecho. Al final, creo que el trabajo de toda la temporada nos premia con depender de nosotros mismos en las dos últimas jornadas, y haciendo el trabajo que hemos hecho todos durante las 40 jornadas sacaremos el objetivo adelante", apuntaló el lateral diestro.

En referencia al sorprendente contraste que existe entre los resultados que se dan en El Alcoraz -donde ha obtenido 21 puntos- y lejos de él -donde ha sacado 24-, Nieto manifestó que "no es lo normal que fuera de casa sumes tantos puntos". Al hilo, expuso que "los equipos se crecen con su gente, pero es verdad que nosotros estamos teniendo ese déficit, sabiendo que fuera de casa somos un equipo muy competitivo, vayamos al campo que vayamos. En el partido frente al Cartagena deberemos estar de diez, tanto individualmente como en lo colectivo, y, a partir de ahí, estoy seguro de que podremos sacar la victoria".

Otro componente que se hace más presente que nunca en finales de temporada como el que atraviesa la SD Huesca son los nervios: "Es normal que siempre pueda haber, más todavía en estos dos últimos partidos de Liga. Sabemos que un nerviosismo excesivo no lleva a nada, y tenemos que vivirlo con tranquilidad. Somos conscientes de lo que nos jugamos, pero es un partido de fútbol más, y llevamos haciendo esto muchos años".

Después de haber acumulado siete titularidades en los últimos nueve partidos, el futbolista azulgrana confirmó que se está encontrando "bien" junto a sus compañeros. "Estoy volviendo a tener la continuidad que tenía antes de Navidad y, al final, lo que todo futbolista quiere es jugar. Cuando tienes esa confianza y esa continuidad, uno siempre saca su mejor versión, y creo que estoy mostrando un nivel bueno, tampoco el mejor, pero sí que es cierto que me estoy encontrando mucho mejor que en otros momentos de la temporada".

El último tropiezo, un punto de inflexión

Respecto a la pasada derrota frente al Racing de Santander (0-3), Nieto la analizó de la siguiente manera: "Creo que, en la primera parte, no pasaron muchas cosas, y nos encontramos con un gol que nos hizo daño. Al descanso, lo hablamos y sabíamos que estábamos dentro del partido, que no había que volverse loco, que íbamos a tener las nuestras, y lo cierto es que nos encontramos con un segundo gol al inicio de la segunda parte que también nos hizo daño. El equipo lo intentó, tuvimos muchas ocasiones, es cierto que no las materializamos y eso nos está costando puntos esta temporada. Por eso creo que es importante mantener la portería a cero porque, para nosotros, es una situación que nos favorece mucho y que jugamos muy bien con ella", aseguró el zaguero de la SD Huesca.

Preguntado por si afecta a la plantilla la última sacudida en los despachos del club -el cambio de José Luis Ortas por Javier Cruz en el puesto de consejero-delegado-, respondió que "no". "Al final, no nos afecta la destitución de un consejero, ni que me echen a mí, al entrenador o a quién sea. Ahora, lo importante sabemos lo que es, que es la SD Huesca, y el domingo nos jugamos la vida todos".

A pesar de que el equipo suele realizar los desplazamientos en el autocar oficial, el viaje a Cartagena se realizará en avión: "Para nosotros, todo lo que sea ayudar a la plantilla lo recibimos con los brazos abiertos. Es de agradecer que se busquen las mejores situaciones para el equipo y, si se puede ir en avión para que sea un viaje más cómodo, mucho mejor para todos".

En última instancia, el lateral quiso dirigirse a la afición para solicitar el penúltimo empujón a falta de dos encuentros para el final: "Sabemos que no ha sido una temporada fácil, ni para ellos ni para nosotros, pero quedan dos partidos y, apoyándonos como nos han apoyado hasta ahora, lo vamos a sacar. Que confíen en nosotros, que el grupo está seguro de que lo va a sacar, y que, el otro día, después de la derrota, estábamos jodidos, pero nos mirábamos a la cara y se sentía ese pálpito de que quedan dos partidos y que lo vamos a sacar. Es verdad que llevamos varios encuentros perdidos en casa, y lo teníamos muy cerca, pero el equipo está muy confiado y las cabezas están bien para sacar adelante la situación", finalizó uno de los capitanes del equipo.

La SD Huesca ha regresado esta mañana al trabajo sobre el césped para preparar la trascendental visita al Cartagena (domingo, 18.30). El objetivo está claro: un triunfo significa la permanencia. Antes del viaje del sábado a tierras murcianas, el equipo tiene por delante otros tres ensayos generales de cara al encuentro del domingo.