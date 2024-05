La SD Huesca claudica por enésima ocasión en El Alcoraz y prolonga la agonía

El gol de Nieto en propia y de Arana al inicio del segundo acto pusieron muy cuesta arriba el rescate de puntos. Los azulgranas se quedan a cuatro puntos del descenso, con un partido más disputado.

La SD Huesca se deshinchó una vez más en El Alcoraz. Comenzó con actitud y personalidad el conjunto aragonés, pero una acción desafortunada a diez minutos del descanso, otro mazazo nada más comenzar el segundo acto y una dolorosa sentencia cumplieron con la triste tónica que la parroquia azulgrana ha sufrido en el feudo azulgrana 14 veces en lo que va de temporada: la de dejar escapar puntos.

Antonio Hidalgo repitió el esquema que tan buen resultado le trajo en el Martínez Valero frente al Elche (0-3), el 1-5-4-1. En esta ocasión, con la única novedad de Jérémy Blasco, que regresaba al centro de la zaga. Iván Martos, titular en tierras alicantinas, cumplía un partido de sanción a causa de la quinta amarilla que vio en el Martínez Valero. Comenzaron ambos equipos bien plantados sobre el césped de El Alcoraz, aunque era el Racing quien atesoraba algo más de balón.

Dominio del Huesca

A raíz de ello, fue el cuadro visitante el primero que avisó en El Alcoraz. Íñigo Vicente le puso un balón raso a Morante que, dentro del área, armó la pierna, pero su disparo se marchó por encima del cuadro de Álvaro. Entonces comenzó el acomodo paulatino para la SD Huesca, que cada vez aguantaba el balón durante más tiempo y con más facilidad. El Racing, por su parte, trasparentaba sin complejos su apuesta mediante los constantes balones largos a la zona de tres cuartos para que, en dicha zona, Lago Junior, Mboula o Arana fueran los creadores de peligro.

El dominio palpable que estaba consolidando el Huesca a partir del primer toque de atención que recibió le llevó hasta su primera gran ocasión. Kento recogió un balón en la media luna, se hizo hueco y se sacó un derechazo directo a la cepa del poste derecho. Una estirada salvadora de Jokin Ezkieta mandó el esférico a saque de esquina.

El primer gol

Diez minutos restaban para finalizar la primera parte cuando Aldasoro le filtró un balón a Arana que, dentro del área y algo escorado a la derecha, disparó al palo corto de la portería de Álvaro. Después de la mano que sacó el meta azulgrana para evitar el gol, el cuero tocó en el palo. Nieto trató de evitar el gol, pero llegó Lago Junio para cumplir con la ley del ex y mandar el esférico a guardar (0-1). Se revisó la acción por una posible falta sobre Álvaro cuando Arana iba a recoger el rechace, pero no cambió ninguna decisión. No había podido tener peor suerte el Huesca en dicha acción.

Respondió el cuadro local de inmediato. Sielva botó una falta al centro área desde el costado derecho que fue despejada por la zaga racinguista. El rechace cayó en el pico derecho del área, zona en la que se encontraba Kento. Desde ahí enganchó el japonés una descomunal volea el domingo pasado en el Martínez Valero, y desde ahí lo volvió a probar en lo que fue un remate calcado. En esta ocasión, con la importante diferencia de que el cuero se marchó por un metro encima del marco de Ezkieta.

Un par de saques de esquina más tuvo la SD Huesca antes de finalizar el primer tiempo, en el que había sido, una vez más, dominador con balón pero sin excesivas ocasiones. Y la dinamita que tiene el Racing en zona de ataque -segundo máximo goleador de la categoría- le castigó.

Dos cambios introdujo Hidalgo para comenzar la segunda parte con otra cara. Gerard Valentín y Javi Martínez pisaban el terreno de juego en lugar de Blasco y Balboa, respectivamente. Y no pudo empezar peor el segundo acto. Morante botó un saque de esquina al segundo palo que, Arana, sin oposición alguna, remató al segundo palo ya dentro del área, sin margen de reacción para un Álvaro que recogía el balón de las mallas por segunda vez en menos de 50 minutos (0-2).

El cuadro de Hidalgo tuvo que recibir otro puñetazo para volver a reaccionar. Una reacción que vino de la mano de Gerard Valentín, que necesitó menos de diez minutos para demostrar su potencia por la banda derecha. Una cabalgada del carrilero le dejó a Nieto un gran balón dentro del área que, con todo a favor y libre de marca, mandó el cuero directo al cuerpo de un defensor. Un par de minutos después, otro gran balón al área de Gerard, que apuró línea de fondo, dejó a Hugo Vallejo en una posición franca para golpear a puerta, pero el extremo mandó el cuero arriba de la portería, pese a disparar a la altura del punto de penalti.

Merecía el Huesca el gol más que en ningún otro momento del partido. El cuadro azulgrana se echaba cada vez más encima del área visitante con continuos centros y posesiones con destino final el área pequeña, pero faltaba el remate que hiciera daño severo. Juanjo Nieto volvió a amenazar la portería de Ezkieta mediante un zapatazo que se sacó desde veinte metros, pero el meta racinguista sacó las manoplas. A pesar del marcador en contra y de las distintas decisiones que para nada contentaban a la parroquia azulgrana, El Alcoraz no dejaba de apretar.

En el 67, Hidalgo sacó a Óscar Sielva del césped para darle entrada a Javi Mier, goleador en el último encuentro. El Huesca no dejaba de intentarlo, pero el Racing, bien replegado atrás, sabía muy bien a lo que debía jugar. A los cinco minutos, Dani Fernández sacó con la cabeza y, prácticamente bajo palos, un remate de Mier desde dentro del área. No se le podía achacar al cuadro de Hidalgo el aspecto ofensivo en el partido de hoy. Sí la efectividad -por enésima vez-.

A falta de cinco minutos del final, el combinado altoaragonés continuaba intimidando la portería visitante. Esta vez, mediante un disparo lejano de Javi Martínez que se marchó ligeramente por encima del marco verdiblanco. Tocaba y tocaba el Huesca en las proximidades del área rival, pero la escasez de minutos que restaban hasta el pitido final solo provocaban una imprecisión detrás de otra.

Los cuatro minutos de añadido provocaron que El Alcoraz respondiera con una sonora pitada después de las pérdidas de tiempo que se habían sucedido sobre el césped a partir del 0-2. En el segundo de los cuatro minutos, Joaquín perforó la portería racinguista. Pero no iba a ser tan fácil que se le concediera un gol a la SD Huesca. Ya se le anuló uno en el último encuentro disputado en casa hace un par de semanas contra el Oviedo (0-2), y lo mismo iba a ocurrir tras la anulación del tanto por parte del asturiano González Díaz, que señaló mano de Javi Martínez.

Con todo el Huesca volcado en campo contrario, una pérdida de Loureiro como último hombre propició a la contra el gol de Ekain para añadirle un extra de dolor a la derrota (0-3). Nueva derrota de la SD Huesca en El Alcoraz que le deja a cuatro puntos del descenso con un partido más disputado. Deberá seguir peleando el cuadro de Hidalgo si quiere mantener la categoría y demostrar precisión en las dos últimas balas le que quedan en el cargador.