Facilidades y obstáculos en la carrera de la SD Huesca hacia la permanencia

Pese a la vorágine de cinco derrotas en los últimos seis encuentros, la SD Huesca depende de sí misma para mantener la categoría. A falta de dos partidos para la conclusión, el cuadro de Antonio Hidalgo posee solamente un punto de ventaja sobre el descenso, después de haber estado a ocho -máxima renta en toda la temporada- hace un par de meses. El único destino que llevaría a la permanencia matemática sería el de sumar un triunfo, ya sea en Cartagena este domingo (18.30) o frente al Levante en El Alcoraz siete días después (18.30).

Las consecuencias de una única victoria en los últimos ocho encuentros son incuestionables. Los cinco puntos obtenidos en dicho intervalo han convertido al conjunto altoaragonés en candidato al descenso, y el cambio de inercia que efectuó en Elche volvió a tornarse en contra tras la dolorosa derrota frente al Racing de Santander (0-3). Ya no le vale sumar de uno en uno. Y gracias que todavía queda por disputarse un Mirandés-Amorebieta la última jornada, lo que abre la posibilidad de que los azulgranas estén salvados si vencen en Cartagonova.

A falta de dos jornadas para el final de la Segunda División, cualquier equipo sumido en la pomada por evitar el descenso firmaría, antes que cualquier otra cosa, depender de sí mismo. Y, pese a una ventaja sobre el descenso de un punto, la SD Huesca ostenta dicho punto a favor. Sin pasar por alto el importante factor del gol average, que suele actuar de manera determinante en los colofones de Liga tan apretados.

El cuadro aragonés tiene el gol average a su favor respecto a todos los equipos que tiene por debajo (Mirandés, Amorebieta, Alcorcón, Andorra y Villarreal B). Si los azulgranas quedan igualados a puntos con cualquiera de dichos equipos al final del campeonato, concluirán por delante en la clasificación. Ello se traduce en que, el Amorebieta, que marca el descenso con 44 puntos, debe sumar dos puntos más que la SD Huesca (45) si quiere salvarse, pues no le valdría con empatar a puntos con el cuadro aragonés. Lo mismo le ocurre a los otros cuatro equipos que tienen el gol average particular perdido con el combinado oscense.

Otro de los puntos a favor -aunque de bastante menor peso- de cara a la permanencia del conjunto azulgrana es que los dos partidos que le restan ha de jugarlos contra rivales que no se juegan el ascenso ni el descenso. Eso sí, no deja de ser más que una suposición positiva -para nada constatada- eso de pelear contra otros que ya han cumplido su objetivo o no pueden alcanzarlo. Que se lo digan al equipo de la 2020-21, cuando descendió en la última jornada frente a un Valencia que llegaba a Huesca sin jugarse nada (0-0). Con El Alcoraz vacío a razón de la pandemia, no fueron capaces de sumar una victoria y dar por bueno eso de depender de sí mismos.

Es por ello que puede llegar a resultar bastante relativo eso de verse las caras con equipos que, a priori, no persiguen ningún propósito firme. El Cartagena (13º con 51 puntos), primer rival del Huesca, está salvado desde la semana pasada y, el Levante, 10º con 57 puntos, no parece que vaya a tener posibilidades de alcanzar el play-off en la última jornada, cuando visite El Alcoraz. Se encuentra a cuatro puntos de la sexta plaza a falta del encuentro entre Espanyol (5º) y Oviedo (6º).