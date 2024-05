El Alcoraz más estéril de todos los tiempos

Nunca antes le había sacado tan poco provecho la SD Huesca a El Alcoraz en una misma temporada. Los 21 puntos acumulados en los 20 encuentros disputados en su feudo le sitúan a la cola de la clasificación en el ranking de mejores a peores equipos cuando juegan en su estadio. A pesar de que al cuadro azulgrana todavía la queda un encuentro delante de su afición -frente al Levante en la jornada 42, y puede ser decisivo-, el conjunto de Antonio Hidalgo concluirá la Liga como peor local de la categoría, pues se encuentra con 21 puntos, a cuatro unidades del Alcorcón (25), penúltimo.

Asimismo, el hecho de que la SD Huesca se sitúe en la última posición habiendo anotado tres tantos más que los alfareros y recibido tres menos dice mucho de la poca efectividad que han tenido los goles a favor del cuadro oscense en El Alcoraz, y lo mucho que han condenado los tantos en contra.

De los 20 duelos disputados durante la presente temporada en su estadio, el combinado aragonés solamente ha conseguido ganar cinco. De los otros quince, seis empates y nueve derrotas. La condición como local, que solamente le ha premiado con 21 puntos en 20 encuentros es, sin duda, la laguna que está intensificando -y prolongando- el sufrimiento durante la presente temporada para el club y sus aficionados. Si bien sus números como visitante son bastante provechosos (cuarto mejor equipo con 24 puntos en 20 partidos), son los encuentros que ha disputado delante de su afición los que le han condenado a pelear por el descenso hasta, prácticamente, la última jornada de Liga.

Y eso que todavía le quedan dos oportunidades para certificar la permanencia. La primera, en Cartagena el próximo domingo (18.30) donde, si muestra la seria versión que acostumbra fuera de casa, podría obtener una victoria que le asegurará al 100% la salvación. De no sumar los tres puntos, el desenlace final quedará pendiente para la última jornada en El Alcoraz frente al Levante -a cuatro unidades del play-off, aunque lo más probable es que no se juegue nada-. Si es así, volverán de nuevo los temblores al Cerro de San Jorge. El peor local debería garantizar la salvación con una victoria en casa que hace que no se produce casi tres meses, cuando venció al Burgos (3-0) el 24 de marzo.

Lejos se ha quedado el equipo de este año en alcanzar los registros de temporadas anteriores en los partidos que disputó en El Alcoraz. En la presente, acumula 21 a falta de un partido; en la pasada concluyó con 36; en la 2021-22 con 30; en la 2020-21 concluyó con 22 puntos en 19 encuentros (Primera División); en la 2019-20 con 48 (ascenso a Primera, mejor local); en la 2019-20 acabó con 21 puntos en 19 encuentros; en la 2017-18 terminó con 45 (ascenso a Primera); en la 2016-17 finalizó con 38; en la 2015-16 con 26; en la 2014-15 con 47; en la 2013-14 con 40 (ascenso a Segunda, mejor local); en la 2012-13 con 29; en la 2011-12 con 30; en la 2010-11 con 32; en la 2009-10 con 29; en la 2008-09 con 36; en la 2007-08 con 43… En definitiva, en ninguna campaña El Alcoraz ha retenido menos puntos que en la presente. Y con bastante diferencia.

Hay que echar la vista bastante más atrás -hasta la temporada 1952-53- para observar un registro de puntos como local menor al de este año. Aquella UD Huesca obtuvo en Segunda División la cantidad de 18 puntos en el Campo de San Jorge, pero con la importante diferencia de que se disputaban 15 partidos como local, pues la categoría de plata de entonces constaba de 16 equipos. En la 1951-52 logró 25 puntos en los partidos que jugó como local y, en la 1950-51, la primera temporada del club en Segunda, consiguió acumular 28 puntos en 16 enfrentamientos.