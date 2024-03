Aday Mara cierra una decepcionante temporada en UCLA

No ha sido, en absoluto, el inicio soñado. Mientras en Europa comenzaba a deslumbrar, en Estados Unidos ha pasado perfectamente desapercibido. El primer año de la aventura estadounidense de Aday Mara ha concluido esta madrugada, después de que UCLA Bruins perdiera contra Oregón (66-68) y el equipo quedara eliminado en los cuartos de final del torneo de la Pac-12.

El pívot zaragozano cierra su primer año al otro lado del charco con 27 partidos jugados y unas estadísticas muy discretas, sobre todo, en lo que se refiere a minutos en la cancha. En el último partido de UCLA, Mara logró 2 puntos y 3 tapones en 8 minutos de juego, que vienen a ser más o menos los que viene jugando de media. De hecho, tras la eliminación de UCLA ya se puede hacer balance de su primer año en Estados Unidos, donde el zaragozano ha jugado 9,6 minutos de media con el siguiente balance: 3,5 puntos por partido, 1,9 rebotes, 0,5 asistencias y un porcentaje de tiro del 44,2%.

Llama la atención, además de la escasez de oportunidades, el 0,5 de pases a canasta, porque durante los meses que se pudo disfrutar de Aday Mara en el Príncipe Felipe se pudo ver lo gran pasador que es y la visión de juego que tiene. Quizá el baloncesto universitario americano, con sus muchos individualismos, penaliza esta faceta del juego, pero Mara ha vivido un debut agridulce en EE. UU. por muy diversos motivos.

El joven talento aragonés -recordamos, tiene solo 18 años- no ha contado con la confianza de su entrenador, Mick Cronin, que ha criticado en más de una ocasión la falta de dureza del pívot de 2,21 metros. Cronin también ha firmado una temporada polémica y decepcionante, y muchos aficionados de UCLA han cuestionado muchas de sus decisiones técnicas. Cronin también ha explicado en alguna rueda de prensa que la competencia en el puesto es dura y ha mostrado su favoritismo indisimulado por Adem Bona -comprensible al ser una de las estrellas del equipo-, y por Kenneth Nwuba -mucho más discutible-. Para el recuerdo de este mal año quedarán las palabras de Cronin critican a varios de los jugadores jóvenes de UCLA con frases como "No puedes llamar a tu mamá, ahora no puede ayudarte" o "Es responsabilidad suya, no mía".

En las próximas semanas -ya hay un adelanto hoy en Twitter- comenzará el debate sobre si Mara tiene la polivalencia suficiente para jugar en Estados Unidos y sobre si hizo bien o mal en cruzar el charco. Algunos aficionados consideran que el año que viene con la más que probable salida de Bona del equipo tendrá más oportunidades, si bien otros creen que lo más aconsejable para el aragonés sería ser transferido a otro equipo. Lo único en lo que todos están de acuerdo es que no ha cumplido las expectativas y que el sueño de tener una buena posición en el draft de la NBA se esfuma poco a poco.