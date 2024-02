Aday Mara se cae de las previsiones del Draft de la NBA para este año

El desembarco de Aday Mara en Estados Unidos está siendo algo más complicado de lo esperado en un principio. El jugador zaragozano disfruta con cuentagotas de minutos en su equipo, la Universidad de UCLA, relegado al banquillo durante buena parte de los partidos por jugadores más mayores y con más experiencia en la liga que él. Esto está repercutiendo en su posible futuro en la NBA, en el caso de que el jugador quisiera dar el salto tras esta primera temporada.

Aunque no era seguro que Mara fuera a intentar ingresar a la mejor liga del mundo tras esta temporada, las previsiones para el Draft 2024 siempre le han tenido en cuenta. Hasta ahora, el exjugador del Casademont Zaragoza siempre ha estado entre los primeros puestos de los jugadores seleccionables por los equipos de la NBA. Ahora, tras este complicado primer contacto con el baloncesto norteamericano, esas mismas estimaciones rebajan las expectativas sobre Mara.

Uno de los indicadores más fiables de la ‘bolsa’ de jugadores elegibles por los equipos de la NBA es el de la ESPN, que elabora el experto Jonathan Givony. En septiembre, su predicción situaba a Aday Mara en el puesto decimotercero del ranking. Ahora, el jugador zaragozano se ha caído de la lista de los 50 jugadores que hipotéticamente serán elegidos.

En cuanto al resto de españoles, el mejor es Izan Almansa (25º en la lista de previsiones, seguido de Juan Núñez (28º) y Baba Miller, que entraría en última posición de toda la noche del Draft (50º).

Mick Cronin: "Aday Mara tiene una gran actitud. Sé que mucha gente decía que venía aquí para jugar un año e irse. Pero él no se puso esas expectativas sobre sí mismo"

El primer año de Aday Mara en la liga universitaria de Estados Unidos no está siendo sencillo. Al ser un jugador de primer año, tiene otros compañeros con mayor edad y más experiencia por delante. Mara, de solo 18 años, se enfrenta a jugadores más veteranos, lo que está haciendo que de momento cuente con pocos minutos en la rotación de Mick Cronin, entrenador de UCLA.

El técnico, que en ocasiones ha pedido públicamente a Mara algo más de intensidad defensiva para poder entrar en sus planes, también ha elogiado al jugador aragonés últimamente, y dio unas pistas sobre su futuro: “Aday Mara tiene una gran actitud. Sé que mucha gente decía que venía aquí para jugar un año e irse. Pero él no se puso esas expectativas sobre sí mismo. Y lo cierto es que toda la gente que tiene a su alrededor me dijo que Aday iba a necesitar varios años. El problema es que otra gente escribe cosas que provocan que todo el mundo piense que Aday va a ser capaz de dominar. Aday no lo pensaba. Sus padres tampoco lo pensaban. Conozco a su padre Javi, que jugó en España, y definitivamente él no pensaba eso. Incluso con su mal inglés, él me pudo comunicar eso perfectamente. Es un año muy largo. Muy largo”.