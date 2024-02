Aday Mara brilla en los seis minutos que jugó en el triunfo de UCLA sobre Stanford

El jovencísimo pívot aragonés Aday Mara, que este año abandonó el Casademont Zaragoza para jugar en el baloncesto universitario norteamericano, anotó dos puntos y dos rebotes en los seis minutos en que estuvo en pista, en la victoria de UCLA (Universidad de California Los Ángeles) ante la universidad de Stanford (82-74). El partido se jugó lograda en la madrugada del jueves. El jugador aragonés tuvo una destacada actuación a pesar de disfrutar de solo seis minutos en la pista.

Con esta presencia, es el tercer partido seguido en que el exjugador del Casademont Zaragoza tiene la confianza del entrenador para jugar. Mara fue determinante al final del encuentro, cuando tuvo que relevar al jugador Bona, con cuatro faltas. El zaragozano, que había acertado sólo el 52,9% de sus tiros libres, anotó los dos que tiró a falta de cuatro minutos para la conclusión y ofreció un gran rendimiento en defensa. Sebastian Mack, con 21 puntos, fue determinante para el triunfo de UCLA, el sexto en los últimos siete partidos.

"Necesitamos que todos tengan éxito", indicó el base de UCLA Will McClendon. "Así que hoy eran Kenny y Aday y ambos estaban listos y estamos orgullosos", dijo.

Formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, Aday Mara saltó al primer equipo durante la pasada temporada, erigiéndose en una de las sensaciones no solo del equipo, sino de toda la Liga ACB. Tras su irrupción en la máxima competición española y sus presencia en la selección española, dio salto al baloncesto americano no sin polémica, pues la entidad que preside Reynaldo Benito quería seguir contando con su presencia. En la liga universitaria, sus actuaciones, hasta el momento, no han sido destacadas, aunque en el último partido ya comenzó a jugar y a decidir, demostrando todos el baloncesto que el joven talento aragonés lleva dentro.