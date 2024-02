Curry, Doncic, 'Anteto'... ¿Cuáles son las camisetas que más se venden en Zaragoza?

El repertorio es infinito. Están las camisetas ‘normales’, las que los jugadores lucen en un partido de liga regular, pero después también las hay ‘especiales’, bien sean porque se dedican a la ciudad de la franquicia, porque cuentan con alguno patrocinio, porque anuncian la celebración del ‘play off’, porque se hacen especiales para el ‘All Star’… Los aficionados a las camisetas de la NBA ya pueden ir guardando hueco en su armario (inversamente proporcional al agujero que dejen en su cartera) porque la atomización de modelos y diseños es tal que resulta complicado, incluso, ser coleccionista.

"Ahora la venta y la demanda está muy reñida entre las camisetas actuales y las retro. Hoy en día hay jugadores con mucho tirón, pero también se siguen vendiendo los modelos que lucían las estrellas de los 80 y los 90", explica Carlos Martínez, que atiende en Basket World, tienda especializada que lleva seis años despachando material deportivo en la Gran Vía zaragozana.

“Cada equipo tiene su primera equipación, su segunda, una colaboración especial con la marca de Jordan y una edición especial, la 'city edition', dedicada a la ciudad en la que está establecida la franquicia”, explica sobre la mucha diversidad que hay en la tienda. "Tenemos casi todas, pero también es verdad que hay equipos que no venden tanto porque van mal clasificados o porque no tienen ningún jugador relevante".

2023-24 NBA City Edition Jerseys pic.twitter.com/kkgrUKWqoj — NBACentral (@TheDunkCentral) October 23, 2023

En Zaragoza, como no podía ser de otra manera, más de una vez han entrado clientes preguntando si tenían la camiseta de UCLA con el dorsal de Aday Mara, pero la respuesta es negativa. "Las de la liga universitaria, la NCAA, no las comercializan fuera de Estados Unidos, por lo que es imposible encontrarla aquí", comentan. No obstante, sí hay una honrosa excepción que rompe la regla: alparceando entre las perchas se encuentra la camiseta de North Carolina, equipo de la NCAA, en el que debutó Michael Jordan. Se trata de "una edición especial que ha llegado este año". Con su diseño un tanto vintage, sus bonitos tonos celestes y el nombre de Jordan a la espalda es una de las más cotizadas por los coleccionistas.

Pero, ¿qué otras camisetas son las más buscadas en Zaragoza? "También nos piden de cuando en cuando la de Santi Aldama, que está en Memphis, pero sólo tenemos la de Ja Morant, el jugador más importante de los Grizzlies", comenta Martínez, dando a entender que lo que se comercializa son las primeras espadas. De hecho, el ranquin de jugadores más vendidos es algo previsible… El podio lo ocuparían Stephen Curry, Luka Doncic y el que por unos días fuera fichaje zaragozano (sin llegar a debutar, claro) Giannis Antetokounmpo, la estrella de los Milwaukee Bucks.

También hay tallas para los más pequeños (aunque no tarden en dar el estirón). Oliver Duch

“En lo que a equipos se refiere se despachan muchas también de los Lakers y los Celtics, estos dos equipos siguen siendo los reyes, son invencibles en lo que a márquetin de equipo se refiere”, comentan. “Es divertido cuando vienen personas mayores para hacer algún regalo a sus nietos y tienen que traer los nombres escritos porque, claro, tú me dirás cómo se pronuncia aquello de Antetokounmpo”, bromean los dependientes de la tienda. En su anecdotario personal también figura una señora que les confesó que creía que Curry tan sólo era una especia usada en la India y días puntuales en los que el 77 de Doncic se vende más de lo normal como consecuencia de haber metido 73 puntos la noche anterior como sucedió el pasado 27 de enero.

Las tallas más vendidas son las M y la L (las camisetas son holgadas) y no sólo se usan para entrenar o ir a la piscina en verano, sino que cada vez más se ven también en los colegios en invierno, obviamente, con una camiseta larga debajo. "Las compran tanto para entrenar y jugar como para llevar por la calle, para vestir están muy moda", asegura la responsable de la tienda, Romina Losada, al tiempo que reconoce que los más pequeños eligen siempre las más llamativas y chillonas. De los jugadores ya retirados, "los chavales de 14 o 16 años no conocen más que a Jordan, a Kobe Bryant o a Gasol", pero entre las perlas de la tienda pueden verse camisetas del Rodman de los Pistons o del Shaquille de Orlando Magic. Los diseños que más nostalgia despiertan a quienes ya comienza a peinar canas son los de los icónicos píxeles de la ciudad arcoiris de Denver Nuggets (rotuladas con el nombre de Mutombo) o la blanca elegancia que vistió Drazen Petrovic en su etapa en los Nets.

Un detalle de la camiseta clásica de Drazen Petrovic. Heraldo

Los precios oscilan entre los 90 y los 125 euros ("aunque siempre tenemos descuentos y rebajas", dicen en Basket World) y últimamente se están igualando los costes entre las actuales y las antiguas, que antes eran algo más baratas. "Las mejores épocas de venta son en Navidad -por los regalos- y cuando empiezan las temporadas de las ligas locales en septiembre u octubre, entonces ya acompañadas de zapatillas y calcetines". Cada vez hay más variedad de ‘cubres’ (esto es, las que son de entrenamiento) y en el escaparate de la tienda se trata de hacer un guiño a los seguidores del basket colocando en los maniquís las equipaciones de los equipos que, por ejemplo, se enfrentan en una eliminatoria de play off.

Por cierto, "las de Casademont también se venden muy bien, sobre todo el femenino, que está teniendo tanto tirón". Estas están disponibles en la tienda de Gran Vía, así como en las oficinas del club y en otras tiendas físicas como El Corte Inglés, tras un acuerdo con Mercury que es la marca fabricante.