Finn Delany: "El Casademont Zaragoza es un gran paso en mi carrera"

Finn Delany derrochó ambición y energía este jueves durante su puesta de largo como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El neozelandés, la última incorporación del club aragonés en esta difícil temporada plagada de infortunios, se mostró convencido del "gran paso" que supone en su carrera la incorporación al equipo de Porfirio Fisac.

"Para mí es algo increíble estar en la competición española. Nací en Nueva Zelanda y, desde muy pequeño, he visto mucho baloncesto en la ACB. Es un gran paso para mi carrera y estoy muy agradecido al Casademont Zaragoza", reconoció el jugador, que puede jugar tanto de alero como de ala-pívot.

Delany insistió varias veces en la "energía" y la "fuerza" que caracterizan su juego. Dos aspectos que, a su juicio, resultarán innegociables cada vez que Fisac decida utilizarlo. "Espero que la gente se sienta orgullosa de nosotros. El equipo viene de atravesar una racha dura de resultados, pero debemos volver a jugar con hambre y ganas de luchar", afirmó.

El neozelandés confirmó que está "físicamente perfecto" para jugar este domingo, en el importantísimo encuentro que mide al Casademont Zaragoza frente al Zunder Palencia, colista de la competición y rival directo por eludir la zona de descenso.

"Estoy perfecto. Vine hace cinco días tras un largo viaje, pero con los entrenamientos que he tenido esta semana estoy listo para jugar", aseguró el nuevo fichaje del conjunto aragonés, que ya ha hablado con su nuevo entrenador, Porfirio Fisac, para conocer qué busca el técnico segoviano con su contratación.

"Voy a aportar energía y trabajo. El baloncesto europeo me gusta mucho y es un reto para mi carrera. La temporada en Nueva Zelanda ya había finalizado y no tuve ninguna duda sobre venir al Casademont Zaragoza. Estoy preparado para este reto", aseveró.

La conversación con Isaac Fotu

Delany desveló que, además de charlar con Fisac, también ha dialogado con otro viejo conocido de la afición aragonesa, su compatriota Isaac Fotu. "Es un gran amigo mío. Hablé con él antes de venir a Zaragoza y me comentó todo lo bueno que me iba a encontrar, me animó a que diera este paso", finalizó.