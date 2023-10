El Ayuntamiento y el CD Teruel creen que el proyecto de reforma de Pinilla estará para noviembre

El Ayuntamiento de Teruel y el Club Deportivo Teruel confían en el que el proyecto de reforma del Campo Pinilla, donde el conjunto juega sus partidos como local, esté listo para el mes de noviembre, como primer paso antes de encargar el proyecto definitivo. Así lo han anunciado ambas partes este viernes en la firma del convenio por el que el consistorio va a aportar 130.000 euros a las cuentas del club.

La reforma de Campo Pinilla se centrará en ampliar su capacidad hasta las 3.300 localidades, y además se acometerán distintas actuaciones como la reforma de los vestuarios y la sala de prensa, ya que tanto el terreno de juego como la iluminación están en perfecto estado.

Emma Buj ha señalado que la ubicación del campo en el Ensanche de la ciudad, con el Hospital Obispo Polanco muy cerca y el urbanismo de la zona, condicionan la ampliación de las instalaciones, y en cuanto a la inversión ha indicado que “no hay remodelación barata” por lo que la ha cifrado en “3 o más bien 4 millones de euros”.

La alcaldesa ha deslizado que las obras se acometerán por fases para no entorpecer los partidos, si bien ha dejado claro que no se iniciarán en esta temporada porque los plazos administrativos no lo van a permitir.

El proyecto que finalmente se apruebe estará consensuado con la directiva del CD Teruel “porque lo importante es trabajar de la mano con quien lo tiene que utilizar”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha recordado que Campo Pinilla es de propiedad municipal y lo tiene cedido en uso al equipo turolense.

El presidente del Club Deportivo Teruel, Ramón Navarro, ha repetido en varias ocasiones que es “un sueño y un orgullo para todos los turolenses conseguir la reforma del Club Deportivo Teruel”.

La capacidad actual de las instalaciones es de 2.000 localidades y con la ampliación se llegará a los 3.300 asientos, un aforo que se considera muy adecuado dado que es aproximadamente el 10% de la población de la ciudad.

Con respecto al convenio de colaboración entre ambas entidades, el consistorio va a destinar 130.000 euros del presupuesto municipal, una cifra que aumenta en 45.000 euros con respecto al año pasado tras el ascenso de los turolenses a Primera RFEF.

Buj ha indicado que este esta colaboración da confianza y estabilidad al club, a su cuerpo técnico y a los jugadores y ha aprovechado para invitar a todos los turolenses “a visitar el campo Pinilla, a disfrutar del buen fútbol y a llenar las gradas”.

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Teruel, se ha mostrado muy agradecido por la colaboración tan estrecha que siempre le ofrece el Ayuntamiento y ha tildado de “gran noticia” el incremento económico que contempla en nuevo convenio. Asimismo, ha hecho un llamamiento para que se sumen nuevos patrocinadores privados al tiempo que ha agradecido el apoyo de los patrocinadores actuales además de los socios y la Administración.