Fran Escribá: "El 4-3-3 es una opción muy buena para nosotros"

Fran Escribá abordó este viernes las cuestiones previas al partido del Real Zaragoza contra el Eibar con la bandera del optimismo aferrada en su discurso. El técnico lució satisfacción por las sensaciones dejadas en Gijón y alimentó la tesis de que el camino a seguir pasa por el fútbol de un partido ensuciado en el resultado al final por el fallo de Poussin.

Para el guardameta francés fueron las primeras palabras del entrenador en la sala de prensa de La Romareda. “Pasó un par de días fastidiado, lo sintió mucho. Pero este es un gran grupo, arropa al compañero, y a lo largo de la semana se ha ido sintiendo mejor. No hay que darle más importancia a lo que ocurrió, todos nos equivocamos. El grupo, lo mismo: fue consciente de que lo habíamos hecho todo para ganar. Hay que ver el lado positivo: si hacemos partidos serios, intensos y concentrados como el de Gijón somos un equipo que estará más cerca de ganar que de otra cosas”, señaló.

El cambio de sistema, mudando del 4-4-2 al 4-3-3, marcó esa mejora en el juego. Escribá dio alas a su posible continuidad: “Es una opción muy buena para nosotros. Cuando se decía que no había cambio de sistema, ahora en once jornadas llevamos cuatro esquemas diferentes. Eso demuestra nuestra riqueza táctica y que estamos abiertos a muchas cosas a nivel de rendimiento. En Andorra nos funcionó bien el rombo en la primera parte pero no lo hemos vuelto a utilizar, pues hay que mirar al rival y sus funciones de ataque. Por ejemplo, contra adversarios con laterales ofensivos no es un esquema tan bueno. En todos los sistemas hemos hecho cosas buenas”, aseguró el entrenador valenciano.

El Eibar es el siguiente. Escribá advierte de sus fortalezas y sus posibilidades como plantilla. “Desde que descendió es uno de los candidatos al ascenso directo o a los play-off, es un rival muy difícil por su calidad de plantilla. Siempre hemos competido muy bien con los de arriba, nos hemos dejado puntos con los de abajo o los que no son favoritos. Competimos muy bien contra ellos. Creo que centrados en nosotros mismos es como mejor nos va: queda mucha Liga y tenemos que pensar en que los tres puntos del sábado son muy importantes para estar en la zona noble”, señaló.

Escribá espera que el encuentro frente al Eibar estimule la dinámica del equipo, con solo un triunfo en las seis últimas jornadas. “Es una estadística fea y mala, un mal dato. Pero no hemos estado tan lejos, a nivel de juego hemos merecido más. No estamos lejos de ganar. Si que es cierto que éramos un equipo muy fiable en casa el año pasado y fuera no dábamos el nivel: ahora es lo contrario y eso nos duele, que 30000 personas se vayan fastidiadas a casa”, aseguró.

El entrenador detalló el estado de la enfermería. Cristian jugará y Lecoeuche y Aguado, si entran en la citación, según él, es porque pueden hacerlo. "Tenemos a Nieto y a Francho fuera. Francho está bien pero en los plazos de recuperación; no contábamos con él para esta semana, la que viene podría llegar a Burgos. El resto, están todos disponibles. Si llevo a Lecoeuche o a Aguado es porque creo que están disponibles. Quentin notó una pequeña sobrecarga a nivel de abductores, se le hizo una prueba y salió bien, lo mismo que Marc, con una contractura. Los hemos cuidado durante toda la semana y en principio están en perfectas condiciones”, apuntó Y sobre Cristian dijo: “Está muy bien. Empezó la semana al margen y ya se encontró bien. Tras hacer tareas con el grupo está perfecto. Completará hoy la sesión con sus compañeros y si está bien, jugará”, confirmó.

Escribá también descarto de que exista cualquier problema con Bakis, suplente sin jugar en tres de sus últimos cuatro partidos. "Con Sinan no pasa nada. Ahora le toca jugar menos, pero yo cuento con él. Lo que hay que esperar es que se conecte y tenga la suerte de marcar algún gol”, puntualizó.