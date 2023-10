Sinan Bakis cae al banquillo

A Sinan Bakis se lo ha comido la tierra. O el fútbol. El fichaje estelar de Juan Carlos Cordero, un delantero al que se le contrató por todo lo alto a golpe de salario anual y tres temporadas garantizadas, ha desaparecido de las alineaciones del Real Zaragoza. El ariete turco-alemán solo ha tenido minutos en uno de los últimos cuatro partidos, confirmándose así su pérdida de protagonismo en los planes principales de Fran Escribá.

Bakis cayó a la suplencia por primera vez en el partido contra el Mirandés. Después de siete jornadas como titular, el delantero se fue al banquillo y Azón y Enrich ejercieron de pareja atacante. Esos siete primeros partidos de Bakis con la camiseta del Real Zaragoza se saldaron con cero goles en su cuenta particular. Su nula producción goleadora suscitó los primeros debates dentro y fuera del equipo, relacionándose su sequía con los problemas de juego. El Zaragoza apenas generaba situaciones para que un delantero de sus características pudiera, no solo marcar, sino al menos rematar. Muy alejado del núcleo del juego, aislado y desabastecido, Bakis no terminó de encajar en los planteamientos de Fran Escribá. Algo chirriaba: el perfil fichado por Juan Carlos Cordero no se adaptaba en el ideario táctico del entrenador.

Frente al Mirandés ni siquiera jugó un minuto, quizá también condicionado por la expulsión ese día de Enrich. Al siguiente partido, en plena semana de tres jornadas y rotaciones y agitaciones al once, tampoco tuvo oportunidad de reencontrarse con su anterior equipo. En Andorra, el entrenador del Real Zaragoza optó por la velocidad y movilidad de Mollejo y Manu Vallejo. Bakis aguardó en el banquillo y no tuvo ni un solo minuto tampoco ese día.

No hubo, en cambio, tercera suplencia consecutiva. Escribá lo devolvió al frente del ataque como pareja de Azón para el triste partido contra el Alcorcón. Duró 60 minutos en campo, pues Mollejo lo relevó en esa búsqueda de la remontada del 0-1 provisional: el manchego anotó, de hecho, nada más salir pero le anularon el tanto.

Y en Gijón, la reforma de sistema incorporada por Fran Escribá repercutió directamente en los delanteros centro del equipo: el 4-3-3 obliga a sacrificar a uno de ellos, y el entrenador apostó por Azón, ante los condicionantes del rival, como estilete en lugar de por Bakis o Sergi Enrich. Alojado en el banquillo, el germano-turco tampoco tuvo ocasión de saltar al césped como reserva. Otro día más, el tercero de los últimos cuatro partidos, sin hacerlo. Ni siquiera Escribá realizó el quinto cambio ni dio refresco a Azón.

Mientras tanto, el ariete aragonés ya suma dos goles. Los mismos que Mollejo. También Manu Vallejo se ha estrenado.

El entrenador del Real Zaragoza, siempre que se le ha cuestionado, ha defendido a Bakis. Cuando no marcaba goles, exhibió confianza en que llegarían y subrayaba el trabajo y aportación del delantero, cuyas pinceladas de calidad han sido evidentes. "Es un chico maduro y no lo veo agobiado. No tiene motivos. Seguro que a sus íntimos les dice que aún no ha marcado, pero entrenando está tranquilo y sin ansiedad. Yo confío en él y él tiene que confiar en su trabajo", señaló antes de jugar en Ferrol. Cuando llegaron las primeras suplencias, Escribá restó relevancia: "Bakis está preparado y tranquilo y entiende que a veces no sea titular, ya le tocó el año pasado en el Andorra en alguna ocasión y no han sido 8 o 10 partidos los que lleva fuera". De momento, ya son tres de los últimos cuatro.