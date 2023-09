El Ayuntamiento de Teruel ampliará a 3.300 localidades el campo de fútbol Pinilla

El Ayuntamiento de Teruel va a remodelar en distintas fases el campo de fútbol Pinilla y va ampliar su capacidad hasta las 3.300 localidades.

Así lo ha indicado este lunes la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que ha anunciado el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con la junta directiva del Club Deportivo Teruel, conjunto que juega como local en esta instalación deportiva.

Según ha precisado la alcaldesa, se van a acometer distintas actuaciones entre las que ha mencionado la reforma de los vestuarios, sala de prensa, y reforma y ampliación de la capacidad del campo.

Una ampliación que se llevará a cabo con la instalación de nuevos graderíos y asientos en los laterales del campo, han explicado desde el consistorio en una nota de prensa.

Buj ha señalado que la ubicación del campo en el Ensanche de la ciudad y el urbanismo en aquella zona condicionan la ampliación de las instalaciones, por lo que no es posiblemente incrementar más el número de localidades.

En cuanto a la inversión y plazos todavía se desconocen en tanto en cuanto no haya un proyecto definitivo y aprobado, ha reconocido.

No obstante, la alcaldesa ha deslizado que las obras se acometerán por fases para no entorpecer los partidos, si bien ha dejado claro que no se iniciarán en esta temporada porque los plazos administrativos no lo van a permitir.

La capacidad actual de las instalaciones es de 2.000 localidades y con la ampliación hasta las 3.300 se conseguirá un “aforo ideal dado que será aproximadamente el 10% de la población de la ciudad”.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha mantenido ya varios encuentros con la junta directiva del Club Deportivo Teruel y en las próximas reuniones está previsto presentar proyectos y diseños más concretos.