Ambros Martín, nuevo seleccionador de las 'Guerreras' del balonmano

El lanzaroteño Ambros Martín ha sido anunciado este martes por la Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) como nuevo seleccionador nacional femenino de balonmano, ocupando el puesto que pertenecía hasta ahora a José Ignacio Prades.

"Ya era hora de volver a mis inicios. La idea es realizar el mejor trabajo posible para satisfacer a todos los aficionados y seguir cosechando éxitos", arrancó el nuevo seleccionador durante la comparecencia celebrada en la sede de la Rfebm en Madrid.

El nuevo seleccionador estuvo arropado durante su presentación y encuentro con los medios de comunicación por el presidente de la Rfebm, Francisco V. Blázquez, el que será su 'segundo' y hasta ahora seleccionador, José Ignacio Prades, el director deportivo, Ángel Sandoval, y la exjugadora y delegada de las 'Guerreras', Jessica Alonso.

Martín se definió como una persona "muy competitiva" y remarcó como objetivo principal "poder seguir poniendo a España en el lugar que se merece en el balonmano mundial". Sin embargo, evitó utilizar el término de "obligación" y prefirió referirse a la "ilusión por llegar lo más alto posible", con los Juegos de París como gran meta y evento dentro de poco más de un año.

"Hay mucha exigencia en cualquier campeonato a este nivel de selecciones. Pero al final siempre llegan los mismos, aunque siempre hay alguna sorpresa. Me gustaría que España ya no fuera esa sorpresa, sino que fuera uno de esos equipos que se acostumbra a ver en las semifinales y las finales. Sabemos que todavía no estamos a ese nivel regular, pero espero contribuir a llegar algún día a codearnos continuamente con estos equipos", reiteró Martín.

No obstante, esto no le genera "presión" de cara a esos Juegos, por lo que repitió que es un "reto". "No hay mucho tiempo para prepararse para los Juegos, incluso al campeonato que te da opción de llegar a París. Pero se está haciendo un buen trabajo desde atrás, hay que valorar lo que se ha hecho, se han disputado ya grandes partidos", continuó.

Presentación del nuevo seleccionador nacional femenino, Ambros Martín, junto con el presidente de la Rfebm, Francisco V. Blázquez, y el que será su 'segundo' y hasta ahora seleccionador, José Ignacio Prades J.P. GANDUL

"Me gusta planificar absolutamente todo con tiempo, no dejar nada al azar. También soy consciente de mis limitaciones intento trabajar en ellas. Desde el primer momento voy a pretender que el equipo trabaje de esa manera exigente y competitiva, aunque también entiendo que no siempre se puede ganar", subrayó sobre su manera de entender el balonmano.

El técnico español dirigió a la selección rusa entre 2019 y 2020 y que fue el entrenador que llevó al Itxako navarro a la histórica final de la Liga de Campeones en 2011. Posteriormente, guió al potente Györi húngaro a cuatro títulos de la máxima competición continental.

Por esto, confesó que echará "de menos el trabajo y la implicación del día a día de los clubes". "Sigo teniendo esas ganas de entrenar, pero supongo que las que acumule hasta que llegue la concentración las sacaré por algún lado", bromeó.

"Los campeonatos se ganan también en la planificación a largo plazo y en los despachos. Lo puedo echar de menos, pero ya me las ingeniaré para mantenerme engrasado de cara a los campeonatos", advirtió.

Precisamente, recuerda su etapa como entrenador de clubes por Europa como tiempos "bastante excitantes", por vivir "el día a día con equipos y jugadoras de mucha calidad". "Había exigencia en el día a día para con ellas. He entrenado a las mejores jugadoras del mundo, y eso me ha hecho mejor, me ha obligado a mejorar, me quedo con eso", rememoró.

Martín destacó la "calidad y el carácter" del balonmano femenino español y, a pesar de ser "un recién llegado", celebró que haya "base suficiente para que algún día esas jugaras jóvenes puedan formar parte de las 'Guerreras'".

"No quiero crear demasiadas expectativas, pero pretendo hacer llegar a las jugadoras que si formamos parte de esto, vamos a hacerlo al máximo de nuestras posibilidades, siempre siendo conscientes de la realidad del balonmano"

"Espero lo máximo, no me voy a poner límites, nunca lo he hecho. No quiero crear demasiadas expectativas, pero pretendo hacer llegar a las jugadoras que si formamos parte de esto, vamos a hacerlo al máximo de nuestras posibilidades, siempre siendo conscientes de la realidad del balonmano", añadió un Ambros Martín que apuntó como cualidad a mejorar el "lanzamiento exterior".

El presidente de la Rfebm, Francisco V. Blázquez, explicó que lleva "mucho tiempo trabajando para mejorar, siempre reconociendo el trabajo que se viene haciendo con la base". "Siempre intentamos dotar a la selección de lo mejor, llevaba mucho tiempo trabajando para que Ambros regresara a España", señaló a los medios, presentando a un entrenador con el que ya inició contactos "hace 10-11 años", incluso antes de ponerse al frente de la Federación.

Para Blázquez, la llegada de Ambros Martín intenta "dar ese punto de inflexión" para que las 'Guerreras' "sigan subiendo y escalando puestos". "La dupla Ambros-Prades nos va a dar grandes éxitos", señaló, ya que Prades actuará como segundo entrenador en la selección femenina.

Así, Blázquez aprovechó para agradecer la labor del técnico valenciano al frente de las 'Guerreras' desde septiembre de 2021. "Ha hecho un excelente trabajo, y ahora lo veremos reforzado. Damos un paso hacia delante", aseguró, antes de avanzar que el contrato de Martín se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, ya que ese año habrá elecciones a la presidencia de la Rfebm.

"Es un proyecto a medio-largo plazo, el objetivo es perfeccionar todas las categorías femeninas, llegando hasta 2028", puntualizó, al mismo tiempo que destacó "el trabajo y la ilusión" con la que aterriza Ambros Martín, pieza clave para crear "una estructura de cara al futuro".