Davinia Ángel abandona el Casademont Zaragoza

Davinia Ángel tampoco continuará en el Casademont Zaragoza. La joven alero, que cumplirá 19 años este domingo, abandona la disciplina aragonesa solo una temporada después de su llegada en busca de más oportunidades. Este curso, la catalana ha alternado la primera plantilla, en la que ha contado con una participación muy escasa, con el Anagán El Olivar, de Liga Femenina 2, donde no ha podido evitar el descenso del equipo.

“Creo que necesito jugar y tener más minutos. El año que viene el club va a jugar la Euroliga y va a ser todavía más complicado. No hay nada más que eso”, explica la propia Davinia, consciente de que, a su todavía corta edad, la participación sobre la pista es fundamental para su desarrollo como jugadora de baloncesto.

La alero califica como “un sueño” el año de “aprendizaje” que ha vivido en el Casademont Zaragoza. “He mejorado mucho, tanto personal como deportivamente. Vivir la Copa de la Reina, tener minutos de Eurocup, los viajes… es algo que te llevas siempre en la mochila. Si me lo hubieran dicho cuando llegué a la ciudad, no me lo hubiera creído. Ha sido todo muy especial”, reflexiona la catalana.

Davinia asegura llevarse “lo mejor de cada compañera”, tanto de la primera plantilla como del Anagán El Olivar, que terminó en última posición del grupo B en la Liga Femenina 2. “Creo que también me ha servido la temporada en este equipo. Al menos a mí, como jugadora. He hecho, creo, buenos números, con buenos partidos… He podido enseñar lo que puedo dar de mí, aunque descender de categoría es triste”, señala la jugadora, que ha promediado 12,7 puntos, 11 rebotes y 17,8 créditos de valoración en los 25 partidos que ha disputado.

Imani Tate, al Ensino Lugo

Este martes se ha conocido también la incorporación de Imani Tate, exjugadora del Casademont Zaragoza, al Ensino Lugo gallego. De esta forma, la jugadora estadounidense, única baja confirmada hasta la fecha por el club aragonés, continuará en la máxima categoría del baloncesto femenino español.