El Club Voleibol Zaragoza busca volver al máximo nivel trabajando desde la base

Hubo una época, hace más diez años, en la que el Club Voleibol Zaragoza competía en la Superliga nacional, donde figuran los equipos de mayor nivel en España, como el Pamesa Voleibol Teruel. Por aquel entonces era el CV Teruel y, después, el CAI Teruel. Para los zaragozanos, 2002 fue una fecha señalada, ya que entonces llegó el primer ascenso al máximo nivel de la competición. Después de un paréntesis en división de plata, volvieron a coincidir en la pista con el Teruel, en la temporada 2006-2007, donde se mantuvieron durante seis años más.

En aquella época, el club zaragozano no tenía cantera y su éxito se basaba principalmente en los fichajes. Pero cuando las subvenciones se redujeron y los patrocinadores (que habían sido primero Fábregas y luego Multicaja o Bantierra) desaparecieron, el CV Zaragoza no pudo mantenerse en la Superliga. Un varapalo que desde el equipo, cuyas cuentas estaban saneadas, se tomó como una oportunidad para reconvertir al club. “Teníamos cierto colchón económico que empleamos para construir el club desde abajo, entrenando a niños que pudieran ir subiendo poco a poco hasta la máxima categoría”, explica Diego Carreras, actual presidente del CV Zaragoza y entrenador del equipo absoluto masculino.

Así, en la temporada 2013-2014 empezó un cambio de planteamiento que ha llevado al CV Zaragoza a pasar, en estos diez años, de tener dos equipos a 50. “Los chavales que empezaron en aquella época se han ido formando desde la base, hemos participado en muchos campeonatos de España quedando entre los 12 primeros en algunas ocasiones y el año pasado conseguimos siete campeonatos de Aragón, una cifra que no sé si se repetirá alguna vez”, repasa Carreras. Aquellos niños que entraron al equipo hace una década son lo que ahora están preparados para jugar en las categorías y los que han llevado al CV Zaragoza al ascenso hasta la Superliga 2 (grupo C). “Durante muchos años hemos sufrido porque no teníamos el nivel de las categorías absolutas nacionales pero el año pasado se dio el salto a la división de plata. Y se ha hecho con jugadores que no son profesionales, formados todos en el club”, recalca el presidente.

A diferencia de muchos de los rivales de toda España a los que se enfrentan, los jugadores del CV Zaragoza, que tienen 19 años de media, no cobran por jugar. Al contrario, tienen que costearse prácticamente todo. Al menos, los desplazamientos ya no, y están asumidos por subvenciones. “Los hacemos en furgoneta, eso sí. Todavía no nos da como para ir en autobús”, matiza Carreras. Pero cómo llegar a los partidos no es lo importante, sino plantar cara a los equipos más punteros de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o de Canarias, donde se está apostando fuerte por este deporte. “Los resultados a nivel deportivo no se han visto todavía pero estamos muy satisfechos porque nuestros rivales tienen mucho más presupuesto y sus jugadores cobran y viven de esto. Somos el equipo más joven de la categoría y en el siete titular suele haber gente de categorías junior y juvenil, algo muy poco común a este nivel de competición”, explica el entrenador.

Orgullo de afición

Además del mérito de los jugadores, desde el club no se olvidan de su afición, que cada partido que se juega en casa llena la pista B del pabellón Siglo XXI. “Desde la pandemia tenemos una afición fiel que viene a todos los partidos. El pabellón se llena y casi no podemos ni anunciarlo porque se quedaría gente fuera”, asegura Carreras. Por eso, en sus planes está poder dar el salto de esta pista, con capacidad para 350 espectadores, a la central, donde caben 2.700 personas. Por el momento, sus planes más a corto plazo en lo deportivo se centran en poder hacer fichajes con experiencia sin olvidar el contacto con la base. “Poco a poco queremos ir profesionalizando el equipo porque en estas categorías absolutas no es suficiente con que juegue solo gente de la casa”.

Actualmente, los chicos de la Superliga 2 del CV Zaragoza están peleando por una plaza para mantenerse en la categoría. Su rival directo es el CEVOL Torredembarra, que está un puesto por encima de los zaragozanos y con quien puede ser que se jueguen la permanencia en el último partido. “Lo bueno es que, por el calendario de liga, nos tocó enfrentarnos a los equipos más fuertes al principio de la competición”, explica Carreras. Así, por delante queda enfrentarse a rivales como el Sabadell, el ya citado de Torredembarra y el Valencia.

Entrenamiento de los equipos masculino y femenino del Club Voleibol Zaragoza Guillermo Mestre

Aunque todo apunta a la permanencia del club zaragozano en su actual división e independientemente de los resultados, la directiva hace un balance más que positivo de lo que se está consiguiendo en esta nueva etapa. “Estamos muy orgullosos del trabajo de cantera y de base que estamos haciendo y también apostamos mucho y fuerte por el equipo femenino absoluto. En el corto-medio plazo queremos que el sénior femenino pueda llegar a la categoría absoluta”, asegura el presidente, recordando que el voleibol es un deporte eminentemente femenino, con una participación de entre un 60 y un 80% frente a los jugadores masculinos.

Desde que un grupo de aficionados al voleibol formara este club en el año 1989 hasta ahora el CV Zaragoza ha cambiado y crecido. Sobre todo en estos últimos diez años. Ahora, cuenta con cerca de 600 licencias y 42 entrenadores, entre los que muchos son jugadores de equipos superiores que se hacen cargo de los conjuntos de categorías más bajas. Carreras fue, junto con Paco Díaz, entrenador del equipo absoluto en aquellos años dorados de participación en la Superliga. “Entonces era un equipo de máxima categoría pero sin base. Ahora tenemos una masa social amplísima que nunca nos hubiéramos imaginado tener y gente muy implicada con el club. Queremos volver poco a poco a lo que teníamos antes. Ahora funcionaría mucho mejor porque tenemos una conexión directa entre el público y los jugadores”, explica Carreras. Conexión que se favorece gracias a que los partidos del CV Zaragoza se retransmiten en streaming, por lo que se puede seguir desde casa.

En este camino hacia el máximo nivel, no solo del club sino del voleibol aragonés, del 17 al 21 de mayo es una fecha señalada en el calendario. Será entonces cuando se juegue, por primera vez en la historia, un Campeonato de España en Zaragoza. Bajo la organización del CV Zaragoza, 32 equipos de la categoría Júnior femenina de toda España acudirán a la capital aragonesa para la competición.