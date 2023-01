Estrella de Javalambre, una concentración motera única en España que se celebra desde 1986

El próximo 28 y 29 de enero se celebra en Manzanera (Teruel) una concentración motera única en España. Se trata de la Estrella de Javalambre, un homenaje a la mítica Stella Alpina, que tiene lugar desde hace más de 50 años en los Alpes italianos. La versión turolense lleva en marcha desde 1986, cuando un grupo de amigos moteros congregó a una veintena de personas en la primera edición. Con los años, los participantes han ido aumentando al tiempo que la concentración crece en popularidad. La de este 2023 es la número 33 y se espera que los asistentes lleguen a los 500.

El evento es diferente al resto de citas mototuristas como ésta que se organizan en el país. Y es que en este caso, para conseguir la medalla que se otorga a los participantes no basta con acudir a la concentración, sino que hay que subir el pico Javalambre por una pista forestal hasta que la nieve lo permita.

La distancia a recorrer nunca se puede prever con exactitud hasta ese mismo día, ya que depende de las condiciones climatológicas. El récord está en los nueve kilómetros pero en otras ocasiones solo se han podido recorrer cuatro o seis de pista y, en el peor de los casos, el estado del terreno no ha permitido acceder a ella y los moteros se han limitado a rodar por la carretera asfaltada que lleva desde Manzanera hasta el refugio de Los Olmos. En cualquier caso, el espíritu de la Estrella de Javalambre se respira en las calles de un pueblo de apenas 450 habitantes que para esta ocasión recibe a más visitantes que vecinos hay. Son aficionados a las motos de toda España y también del extranjero. “Un año incluso vino un participante desde Finlandia”, recuerda Pedro Flores. Es el organizador actual del evento y, en el mundillo, se le conoce como Peter Blue.

Es el presidente del Moto Club Zona Estival, con sede en Salou (Tarragona). Su relación con la Estrella de Javalambre comenzó como un participante más pero, con los años, entabló amistad con el primer organizador de la concentración y todos le conocían en Manzanera. Por eso, cuando el impulsor se retiró, fue él quien cogió el relevo. A día de hoy ya lleva más ediciones al frente de este evento multitudinario que aquel pionero. Durante los meses previos a la gran cita, él se ocupa de todo, pero el fin de semana en cuestión cuenta con la ayuda de una quincena de amigos moteros que se desplazan gasta Teruel para vivir la experiencia y colaborar para que sea posible.

Más información Nueva vida para la piscina del Pompiliano: se especializa en matronatación

Foto de una pasada edición de la concentración de motos Estrella de Javalambre Jairo Lorenzo/ Pit Lane Photosport

El récord de la temperatura más baja, -14 grados

A apenas unos días de que se celebre la XXXIII Estrella de Javalambre ya está casi todo preparado para recibir a los moteros que llegan con las motos cargadas hasta arriba y equipados para soportar el invierno de Javalambre. “El año de más frío se llegó a los -14 grados, pero ahora con el cambio climático, se ha suavizado un poco”, apunta Pedro. La mayoría de los participantes llegan desde Cataluña y Valencia, seguidos de Madrid o Valladolid. Después, se puede encontrar representación de Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Asturias o Extremadura, aunque de forma residual. En cuanto al perfil de estos moteros, la mayor parte de ellos son de hombres de edad media-alta, aunque cada vez se van incorporando más mujeres y aparece alguna persona joven.

“Para tener esta afición hace falta disponer de cierto nivel económico para poder disponer de moto y mantenerla, pagarte los viajes… No es fácil para nuevas generaciones que, además, tampoco muestran interés en este mundo”, asegura el organizador. Por eso, en el saludo de bienvenida de la concentración de este año, Pedro quiere animar a los participantes a que contagien de su pasión a sus hijos, sobrinos o amigos de menor edad.

"Para tener esta afición hace falta disponer de cierto nivel económico para poder disponer de moto y mantenerla, pagarte los viajes… No es fácil para nuevas generaciones que, además, tampoco muestran interés en este mundo"

Por otro lado, como la madurez es un grado, en esta concentración se respira un aire de veteranía, sensatez y saber estar que contribuye a que en estos más de 30 años apenas se hayan producido dos accidentes sin consecuencias graves. La pista por la que se sube hacia el pico Javalambre es ancha, con espacio para un coche o dos motos si se cruzan en sentido contrario, y está bien mantenida, lo que favorece el buen discurrir del evento.

Aunque la subida al pico, que es el acto central, es el domingo por la mañana, la concentración empieza el sábado por la tarde. Este año, como novedad, a las 18.45 dará comienzo una ruta nocturna por un itinerario similar al del día siguiente. Se ha bautizado como ‘Búho de Javalambre, memorial Luis Fernández’ en honor a este motero fallecido el año pasado y participante fijo en la Estrella de Javalambre. “Desde que empecé a organizar la concentración me insistía en que había que subir también de noche pero había tantas actividades que no encajaba bien en ningún momento del fin de semana. En esta edición por fin he encontrado un hueco y, por desgracia, Luis ya no está, por eso es un homenaje a él”, explica Pedro.

El resto de actos del programa se mantienen similares a ediciones pasadas y no faltará la sesión de música en vivo ‘Bandurrock’ o el emotivo desfile de antorchas del sábado por la noche. “Hacemos una hoguera muy grande en la calle y cada motero pone a quemar una antorcha. Después, damos dos vueltas al pueblo portándolas con fuego real. Todos los vecinos salen a los balcones y a las aceras y es un momento muy especial y emotivo porque recordamos a los caídos”, comenta. Ya el domingo, los primeros en emprender la subida hacia el pico Javalambre saldrán de Manzanera a las 10.30 y se podrá ir circulando hasta poco antes de las 12.00, hora límite hasta la que se hará entrega de la medalla que, como no podía ser de otra manera, tiene forma de estrella. Para cerrar el evento, habrá un aperitivo sobre la una del mediodía.

Además de la Estrella de Javalambre, en Aragón se organizan otras concentraciones moteras con mucha solera. Destaca la de Arguis (Huesca), por ser la más antigua de España. Se celebra a final de año y la edición de este 2023 será especial, ya que cumple su 50 aniversario. Por otro lado, cada mes de septiembre se celebra la Concentración Motera Jamón de Teruel, que ya va por la edición número 44. En Manzanera todo está preparado para que este próximo fin de semana scooters, customs, incluso alguna Vespino y, sobre todo, motos de carretera y deportivas lleguen hasta lo más alto del pico Javalambre, justo hasta donde la nieve impida su paso.