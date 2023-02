Fernando Sánchez: "Tengo 80 años y sigo entrenando a fútbol"

Solo cansa aquello que no disfrutas, aquello por lo que no pongas pasión, aquello que no te llene. Fernando Sánchez disfruta con el fútbol, le apasiona, le llena. Por eso continúa entrenando a los 80 años. Ahora prepara jóvenes futbolistas en la Escuela de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF). Queda tras de sí una de las más dilatadas carreras en el fútbol aragonés. "Tengo 80 años y sigo entrenando a fútbol. Me encanta", reiteró, antes de comenzar ayer la sesión de entrenamiento junto al estadio Pedro Sancho.

Antes del banquillo, Fernando Sánchez pisó los campos como futbolista. "Jugaba en el Real Zaragoza juvenil junto a compañeros como Ángel Sánchez ‘Angelín’, Chema Encontra, Villacampa… Violeta ya no estaba en el equipo, pero tuve una gran amistad con él, igual que con Carlos Lapetra", rebobinó.

Como entrenador, Fernando Sánchez siempre ha estado vinculado a la Federación Aragonesa. "Entré en 1981 en la Federación. Me llamó Antonio Molinos y entré como ayudante. Al año siguiente, ya era el primer entrenador. Dirigí a la selección infantil y juvenil. Recuerdo a futbolistas como Isidro Villanova, Javi Villarroya, Alberto Belsué, Virgilio Hernández, Pablo Alfaro, Luis Milla, Sánchez Broto, Celso Mostacero, Roberto Martínez (ahora seleccionador de Portugal y antes de Bélgica), Jesús Seba, Moisés, Álvaro Rubio, Íñigo Martínez… Me siento afortunado de haber contribuido a la formación de estos grandes talentos. Me han hecho feliz. No hay nada más bonito que ver triunfar a un jugador que has entrenado", subrayó.

"También he sido representante del Stadium Casablanca en la Federación Aragonesa. Incluso dirigí su equipo cadete durante tres meses. Y también estuve una década en la Ciudad Deportiva con Javier Chirri, Víctor Fernández, Manolo Villanova, Manolo Nieves, Carlos Rojo, Arturo Casamayor, Miguel Sanjuán… Cuando estaba en la Federación, también aprendí muchísimo de grandes técnicos de la Federación Española, como Chus Pereda, Vicente del Bosque, Teodoro Nieto... Fue un tiempo muy bonito en el que disfruté y aprendí mucho. El deporte me ha enseñado mucho y me ha ayudado a superar momentos delicados, pues sus enseñanzas se pueden aplicar a la vida", continuó.

Además del fútbol, Fernando Sánchez también fue entrenador de fútbol sala. "Concretamente, dirigí a la selección aragonesa. Y no fue mal la cosa, pues logramos el Campeonato de España", especificó. No hubo título, pero momentos extraordinarios en esos partidillos cuando el deporte del balón pequeño daba sus primeros pasos. "Recuerdo cuando quedábamos a jugar en el pabellón Salduba. Venía Radomir Antic, Víctor Muñoz, Javier Chirri, Luis Costa, Nacho Aldea, Juan Luis Irazusta, el periodista Eduardo González, ese extraordinario futbolista y grandísima persona que es Quino Maza... Quino no fue futbolista profesional porque no quiso. Le sobraban condiciones, con una pierna zurda fuera de lo común. Jugar un rondo allí era algo fantástico. Cuantísima calidad junta...", evocó.

Fernando Sánchez vive el Real Zaragoza con muchísimo cariño. Por eso se ha vinculado a la Agrupación de Veteranos. "Lo intentamos todo, con Jesús Glaría como presidente, y Carlos Royo como entrenador. Pienso que el Real Zaragoza debe cuidar a sus veteranos, pues lo han dado todo por el club", enfatizó.

Además del fútbol, Fernando Sánchez también le pega al atletismo. "Fundé el club de montaña Los Arañones en Canfranc, que es mi patria chica. El club organiza cinco carreras entre la que está un trail de 100 kilómetros y casi 9.000 metros de desnivel positivo", explicó.

Pero lo suyo, sin ninguna duda, es el fútbol. Y a él se entrega ahora en la escuela federativa. "Entrenamos los martes y los jueves. También están como entrenadores Javier Villar y Javier López ‘Jabo’, que también es seleccionador aragonés alevín. Allí entregamos lo mejor de nosotros mismos para continuar formando futbolistas", concluyó Fernando Sánchez.