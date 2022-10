Pleno de victorias para los equipos aragoneses de tenis de mesa

Gran fin de semana para los equipos aragoneses que participan en ligas nacionales ya que, de los ocho encuentros que disputaron en las diferentes categorías, siete acabaron en victoria por tan solo una derrota que se produjo en el derbi aragonés de Segunda División entre el CN Helios y el School Zaragoza Contazara, donde lógicamente uno de los dos tenía que caer derrotado.

En División de Honor masculina, categoría de plata nacional, Publimax CAI Santiago se trajo tres trabajadas victorias de tierras catalanas, lo que le hace situarse líder del grupo 2 con un bagaje de 4 victorias por tan sólo 1 derrota.

El sábado por la mañana, derrotó al Borges General D´Olis por un contundente 5-1, con dos triunfos de Jorge Gambra y de Jorge Cardona y uno de Alberto Luño. Con 0-5 en el marcador general, el juvenil Alejandro Sebastián sustituyó a Alberto Luño y no pudo puntuar. Ya por la tarde, ante el imbatido CETT Esparreguera, gran victoria de los aragoneses por un ajustado 3-4, con dos victorias de Jorge Gambra y una de Alberto Luño, mientras que Alejandro Sebastián, habitual en Segunda nacional, no consiguió sacar adelante ninguno de los dos encuentros que disputó dada la diferencia de nivel en esta categoría. En el decisivo encuentro de dobles, la pareja Gambra / Luño, no tuvieron excesivos problemas para batir a la pareja catalana y sumar dos nuevos puntos.

Y el domingo se redondeó el fin de semana con la victoria ante el CTT Mollerusa Prefabricats Pujol por 2-4. El equipo catalán alineó a su flamante fichaje, el exinternacional y excampeón de España, Oriol Monzó, pero no fue suficiente para paliar el buen juego de Alberto Luño (2 victorias), Jorge Gambra y Jorge Cardona, que consiguieron cada uno de ellos una que daba la victoria a Publimax. Con 1-4 en el marcador general, Jorge Gambra renunció a disputar el último e intrascendente encuentro ante Monzó dejando el marcador en el definitivo 2-4.

Si en División de Honor fueron bien las cosas, no menos lo fue en Primera División nacional masculina, donde nuestros dos representantes, School Zaragoza Global Spedition y Helios, sacaron adelante sus encuentros, ambos ante los madrileños del One Vision Parla.

School Zaragoza Global Spedition, en un agónico encuentro, consiguió mantener la imbatibilidad al derrotarles por 4-3 y 3 a 2 en el decisivo encuentro de dobles, que se decantó del lado zaragozano en el último set por 15/13. El chileno Gonzalo Nicolás fue artífice de dos puntos, mientras que Alejandro Vivó consiguió la victoria que llevaba el encuentro al dobles, donde la pareja formada por ambos jugadores consiguió dos puntos de oro para School. El tercer jugador de la escuadra aragonesa, Jorge Delgado, jugó a buen nivel pero no pudo puntuar.

Más sencillo lo tuvo el CN Helios para vencer a los madrileños por un rotundo 5-1, con dos triunfos de Marcelo Toledo y del guatemalteco Sergio Carrillo, que junto a una victoria y una derrota del canterano heliófilo Pablo García, dejaba los dos punto en las instalaciones de la ribera, y el liderato con un balance de 3 victorias y 1 derrota.

En el derbi aragonés de Segunda División masculina entre Helios y School, clara victoria de los heliófilos por 5/1, con doble triunfo de Jorge Borra y Jorge Pérez, y un punto de Eduardo Ruiz. Por parte de School, el infantil Álvaro Gimeno fue el único que consiguió sumar para su equipo, mientras que los juveniles Alejandro Alonso y Alejandro Santacruz no consiguieron puntuar. Publimax CAI Santiago tuvo jornada de descanso en esta categoría.