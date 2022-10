Bing Bing Vergara, de la cantera del rugby aragonés a la élite europea

Bing Bing Vergara nació en China hace 18 años pero, desde los once meses de vida, su familia y su casa están en Zaragoza. Víctor y Asun la adoptaron cuando solo era un bebé y, cuentan cómo, con apenas 14 meses cuando ya empezaba a andar, se quería tirar a cualquier piscina, sin importarle cuánto de llena estuviera o si era grande o pequeña.

"El agua le gustaba mucho y tenía esta tendencia preocupante por lo que en seguida la apuntamos a natación", comenta su padre. "A raíz de aquello, todo vino rodado". Y con "todo" se refiere a que hasta hace unos años, Bing Bing competía en ajedrez, triatlón y rugby al mismo tiempo.

Después de la natación probó el fútbol y, de ahí, pasó al triatlón, deporte que estuvo varios años practicando al tiempo que destacaba en casi todas las competiciones en las que participaba. Fue campeona de Aragón en esta disciplina con el Stadium Casablanca y también campeona autonómica en ajedrez, deporte que durante un tiempo compaginó con el triatlón. Pero pronto el rugby se cruzó en su vida y, aunque estuvo un año practicando las tres cosas de forma simultánea, finalmente se decantó por este último deporte.

Bing Bing Vergara: "Siempre estaré agradecida a toda la gente que ha estado implicada en mi formación desde que era pequeñita en el Fénix"

"Recuerdo que una vez tuvo competición de las tres disciplinas el mismo día: jugó al ajedrez por equipos por la mañana, luego participó en una prueba de triatlón y después acudió a la segunda parte de un partido de rugby del Fénix, ya que ambas pruebas se celebraban en el velódromo. Ahí es cuando vimos que era imposible seguir con las tres cosas a la vez", comenta Víctor.

Desde que Bing Bing se decantó por el rugby, hace seis años, no ha dejado de mejorar y de cosechar éxitos. Comenzó a jugar en la escuela del Fénix Club de Rugby en la temporada 2015/2016, pasando por los equipos sub-12, 14 y 16. Desde el principio, los técnicos del club zaragozano se dieron cuenta de que ella tenía eso que hace que una jugadora vaya a destacar, eso que da la posibilidad de llegar a la alta competición internacional. "Aprendía rápido, solo tenías que convencerla de que lo que le decías iba a hacer que mejorar para que, automáticamente, lo procesara en su cabeza", aseguran desde el club, donde alaban su tesón, constancia, liderazgo y mejora constante.

Bing Bing fichó en 2021 por el Lons Section Paloise Rugby Fémenin Lons Section Paloise Rugby

Unos valores que han hecho que Bing Bing se haya consagrado como la primera aragonesa formada en un club de la Comunidad que logra ser internacional y subirse al podio. Lo hizo este verano, cuando fue convocada con la selección nacional sub-18 de rugby VII (Seven) para disputar el Campeonato de Europa en el que quedaron subcampeonas. Este es hasta la fecha su mayor éxito deportivo.

Un logro que no hubiera sido posible, dice, sin el apoyo del club que la vio nacer y crecer como jugadora de rugby. "Siempre estaré agradecida a toda la gente que ha estado implicada en mi formación desde que era pequeñita en el Fénix. Directivos, entrenadores, compañeros y padres me han visto evolucionar año tras año y todos ellos tienen parte de la culpa de que esté donde estoy a día de hoy", asegura esta joven promesa.

Pasión por el rugby y sus valores

La temporada pasada (2021/2022) marca un antes y un después en la trayectoria deportiva de Bing Bing. La aragonesa dio un paso adelante y fichó por el Lons Section Paloise Rugby Fémenin para jugar con el equipo cadete. El club está en la localidad francesa de Pau y su primer equipo compite en Élite 1. "Irme de casa fue muy duro al principio. Es un cambio muy grande de ritmo de vida, de costumbres, nuevo instituto… Y dejas atrás a mucha gente querida. Pero al cabo de un tiempo te acabas adaptando. En definitiva, lo haces porque quieres y porque estás en busca de un objetivo", explica Bing Bing, que se considera afortunada por haber encontrado su sitio en el rugby.

"Me gusta ir poco a poco así que de momento quiero acabar mis estudios en Francia y poder debutar con la selección nacional absoluta, ya sea en rugby XV o VII"



Bing Bing se inició en el rugby en la Escuela del Fénix CR Zaragoza Fénix CR

Para ella el rugby es más que un deporte. "Es una parte muy importante de mi vida y le dedico gran parte del día a día, junto a los estudios. Me sentí identificada con los valores que representa desde el primer entrenamiento que hice", asegura. Reconoce que es una persona muy activa que no puede estar demasiado tiempo en casa y en el rugby ha encontrado su vía de escape. "Me ayuda mucho a desconectar y, sobre todo, disfruto mucho entrenando y jugando". Su rutina es exigente, con entrenamientos de lunes a viernes y partidos prácticamente todos los fines de semana. Al mismo tiempo, está estudiando en un instituto francés lo que equivaldría a 2º de Bachillerato en España.

Cuando se le habla de futuro, Bing Bing es prudente en sus expectativas. "Me gusta ir poco a poco así que de momento quiero acabar mis estudios en Francia y poder debutar con la selección nacional absoluta, ya sea en rugby XV o VII", explica. Un reto que casi se pudo hacer realidad hace apenas unas semanas, cuando el seleccionador de Las Leonas (como se conoce a la selección española femenina absoluta), Juan González Marruecos, convocó a la zaragozana a la concentración preparatoria del partido que se iba a disputar contra Escocia el 11 de septiembre en Edimburgo. El encuentro, que hubiera sido la guinda a una temporada sobresaliente para Bing Bing, no se celebró finalmente por la muerte de la reina Isabel II.

Aunque su carrera en el rugby no ha hecho más que empezar, la joven promesa echa la vista atrás para recordar lo que le ha costado llegar hasta donde está. "He sacrificado muchas cosas y me ha costado mucho esfuerzo. He tenido que decir que no a estar con amigas para ir a entrenar, he invertido muchas horas de trabajo que no se ven y he tenido que organizar muy bien el tiempo para poder compaginar los estudios con los entrenamientos", resume.

"Ser la primera aragonesa internacional es un orgullo y espero que dentro de poco haya más casos como el mío

Un esfuerzo que, sin duda, ha merecido la pena y ha posicionado a la deportista en la élite del rugby. "Ser la primera aragonesa internacional es un orgullo y espero que dentro de poco haya más casos como el mío". Casos en los que un niño activo y con grandes inquietudes por el deporte encuentre en su familia el apoyo y acompañamiento necesario para seguir progresando y para tener oportunidades. Es la combinación perfecta que se ha dado en casa de los Vergara, cuyo hijo pequeño, Miguel, también hace sus pinitos en el rugby con el Fénix.

No contenta con haber pasado por la natación, el triatlón, el fútbol, el ajedrez y el rugby, Bing Bing no se cierra puertas a nada. "Me gustaría probar todos los deportes posibles a lo largo de mi vida y quizá descubra si todos se me dan bien", concluye, entre risas.