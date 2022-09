Calatayud reconoce al atleta José Antonio Mayoral por su récord mundial en equipo

El récord del mundo de la prueba de relevos 4x800 en categoría máster 55 tiene parte de marchamo aragonés. Lo tiene gracias a la participación del atleta zaragozano José Antonio Mayoral, asentado en Calatayud desde hace más de 20 años como docente en la Academia de Logística del Ejército de Tierra, en la prueba que se disputó este pasado verano en la localidad mallorquina de Calviá.

Junto con los catalanes Juan Carlos Saco y Xavier Cerrato y el valenciano Juan Sempere, su logro fue detener el crono en nueve minutos y cinco segundos, casi 22 segundos menos que la anterior marca.

NOTICIAS RELACIONADAS La Milla Urbana de Zaidín será Campeonato de Aragón de la especialidad

Para reconocer su esfuerzo, el salón de actos de Claretianos de la ciudad bilbilitana acogió este viernes por la tarde un acto para entregar el diploma que lo acredita. En la cita participó Jaume Ferret, delegado de la European Master Athletics.

En la entrega estuvieron presentes el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda; el concejal de Deportes, Héctor Sarriá; el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés; el teniente coronel de la Academia de Logística, Carlos Laguna, y el suboficial mayor de la Academia de Logística, Avelino Belmonte.

Mayoral, por su parte, reconocía, antes del acto, sentirse "francamente orgulloso". "Es una enorme satisfacción conseguirlo, pero en especial por hacerlo con grandes compañeros. Son ellos con los que, en otras pruebas, compito durante 2 minutos como rivales, pero el resto de los 365 días somos amigos", remarcaba.

NOTICIAS RELACIONADAS Daniel Osanz cierra su gira americana con un cuarto puesto con brillo de medalla

También tenía palabras para valorar el esfuerzo de las componentes del equipo femenino de máster 45 y de los integrantes del máster 50: a las primeras por batir el récord de su categoría y de los segundos por quedarse muy cerca.

"Es una manera de fomentar el deporte, de que la gente vea que con 57 años todavía se puede practicar. Que muchas veces dejamos de hacer cosas porque pensamos que no podemos, pero en realidad son barreras psicológicas, aunque la genética también tiene que ayudar", remarca.

Sobre el desarrollo de la prueba, recordaba que "cuando se disputó estaba saliendo de una lesión y tres semanas después iba al Campeonato del Mundo de Finlandia por lo que me quedé contento pero no satisfecho, porque no pude ayudar todo lo que me hubiera gustado".

Asimismo, Mayoral valora que "en estos momentos, el medio fondo español tiene un nivel altísimo". "El 'problema' está para elegir un equipo, ya que hay siete u ocho personas en condiciones de pelear por mejorar esa marca", puntualiza.

"Es un momento para reconocer la calidad deportiva de José Antonio Mayoral y los valores deportivos que representa, un ejemplo para todos los deportistas bilbilitanos y especialmente para jóvenes y niños", incidía el concejal de Deportes, Héctor Sarriá. Mayoral es campeón de España M55 de 800 metros y subcampeón de Europa M55 de 800 metros en Braga (Portugal).