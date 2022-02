El bilbilitano José Antonio Mayoral, campeón de España de mayores de 55 años en 800 metros

Este fin de semana, el atleta bilbilitano José Antonio Mayoral (Club Atletismo Calatayud) obtuvo un oro en el campeonato de España de atletismo para mayores de 55 años. Fue en los siempre excitantes 800 metros, la primera carrera del mediofondo, a caballo entre la velocidad sostenida del 400 y el ‘milqui’, la prueba reina de la pista (con el permiso de los 100 metros) que hace 30 años diese a Fermín Cacho la gloria olímpica en Barcelona. Mayoral, que tiene 57 años en la actualidad, corría a cierto nivel de chaval y también en la veintena; luego paró durante más de 20 años para centrarse en sus obligaciones profesionales, y desde que volviese al tartán hace poco más de un lustro no ha dejado de ganar en atletismo ‘máster’, apelativo que reciben las pruebas por edades.

La carrera que le ha dado su sexto oro nacional en el ámbito civil (tiene otros tres en carreras circunscritas al entorno militar) se desarrolló en el velódromo Luis Puig de Valencia. "Me sorprendió un poco ganar –apunta, en un arranque de honestidad– porque llegaba algo justo en el plano físico, pero cuando estás en la salida y te centras, los dolores se olvidan y solo quieres hacer tu carrera".

Mayoral machacó a sus seis rivales (al último 200 llegaron cuatro atletas con opciones de triunfo) gracias a un final contundente. "Siempre me guardo un poco para rematar; mis rivales me tienen calado y saben que es mejor plantear una carrera dura, para que no me quede fuelle a última hora, pero me encontré fuerte y pude acelerar bien en el último 100".

El atleta bilbilitano, de 57 años, se prepara al detalle. HA

En la anterior cita nacional, que tuvo lugar el noviembre pasado en Orense, Mayoral estuvo a punto de hacerse un ‘Juantorena’. "No me comparo con uno de los mejores atletas de todos los tiempos –ríe– pero es verdad que se le llama así en el argot a doblar la victoria en 400 y 800 en el mismo campeonato, como hizo el gran atleta cubano en Montreal 76. En el cuatro hice plata, me ganó mi amigo Jordi Salvador batiendo el récord de España, y me llevé el 800".

Tiempo y porcentaje

El triunfo del bilbilitano en Valencia tiene un valor considerable, más allá del oro; el tiempo de dos minutos, 11 segundos y 21 centésimas es el tercero de la historia española en la categoría de mayores de 55 años, pero el porcentaje de 93,15 es el dato que más ilusiona al atleta. "A mi edad nunca es desagradable un título, pero el tiempo me hace mucha ilusión y el porcentaje, también. Fíjate que seis de los siete finalistas pasamos del 90 en porcentaje, lo que te habla del gran nivel de la prueba".

En la columna de la derecha, junto a los tiempos, figura el porcentaje de rendimiento. HA

El dato del porcentaje se obtiene con las tablas de la World Master Athletics para cada prueba y edad del atleta; la base es el récord del mundo vigente y las tablas se renuevan periódicamente. Con este dato, que se sitúa en las hojas de registros de los campeonatos junto a la marca conseguida en tiempo, distancia o altura (según la prueba) se mide el rendimiento del día, lo que permite comparar el desempeño de un lanzador de peso con el de un mediofondista a la hora de valorar a los mejores atletas de cada campeonato, y ver quién ha estado a mayor rendimiento proporcional. A veces, el cuarto tiene más porcentaje que el primero.

El próximo reto

Mayoral tiene una nueva ilusión dentro de apenas dos semanas. "Sí, viene el europeo ‘máster’ de pista cubierta en Portugal, en la ciudad de Braga. Estoy inscrito en 800 y las series son el día 22 por la mañana; habrá una competencia tremenda, pero iré a hacerlo lo mejor posible. Por otro lado, ya he reservado viaje y hotel en verano en Tampere, en Finlandia, porque allí se celebra el mundial al aire libre entre el 30 de junio y el 10 de julio".

El bilbilitano, gran admirador de Sebastian Coe, cuida su preparación al detalle. "A esta edad hay que poner atención al corazón y a la cabeza. Equivocarte en la intensidad de los entrenamientos supone lesionarse, y a estas alturas se recupera uno peor. Mi amigo de la infancia y gran atleta Luis Javier Alonso se encarga de prepararme a conciencia, y nunca le agradeceré lo suficiente su apoyo y estímulo".