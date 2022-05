Elena Sanz, desde Alcañiz al número uno del ranquin nacional en lanzamiento de martillo

La primera vez que Elena Sanz lanzó un martillo deportivo tenía 12 años. A los diez se integró en la escuela de atletismo del club Tragamillas de su Alcañiz natal y conforme iba compitiendo se dio cuenta de cuál era su especialidad preferida. “Yo era la chica de los lanzamientos”, resume. Primero probó con el disco. Reconoce que le gustó y se le dio bien. De ahí al martillo pasó gracias a su padre, Javier, que buscó profesionales con los que su hija pudiera entrenar y mejorar. “Estuve con Bea y Silvia Fontoba en Zaragoza y ahí fue cuando descubrí el martillo”. Desde entonces han pasado cinco años y Elena ya no se ha separado de este instrumento.

Ahora tiene 17 años y dos claras metas para su futuro a corto plazo: superar con éxito los exámenes globales de segundo de Bachillerato y la EVAU, y poder entrar en un centro deportivo de alto rendimiento para cursar sus estudios superiores al mismo tiempo que sigue practicando su deporte. La cosa no es fácil pero ella ya ha hecho parte de los deberes. Actualmente Elena está la primera en el ranquin nacional sub-20 de lanzamiento de martillo. Su mejor marca son 51.79 metros y, además, es subcampeona de España en su categoría.

El deporte que practica es una rama del atletismo poco común, de hecho, según cuenta Elena, apenas la practican una docena de deportistas aragoneses. Actualmente forma parte del club Aldahra Lleida, hasta donde llegó motivada por David Rubio, entrenador destacado en esta disciplina. Cada miércoles se desplaza hasta Lérida recorriendo una hora de ida y otra de vuelta para poder entrenar con su grupo. “Es algo cansado pero se asume lo que venga para poder progresar”, asegura Elena, que en su equipo de entrenamiento ha encontrado a su segunda familia.

El resto de la semana, se prepara en Alcañiz. Tiene un par de días de gimnasio, donde trabaja sobre torno piernas y brazos en ejercicios específicos para mejorar su técnica de lanzamiento; otra jornada es de pista, donde se dedica a practicar una y otra vez los giros que se dan antes de lanzar el martillo; y otro día es de preparación física, corriendo, haciendo 'skipping' y otros ejercicios para mantenerse en forma. Cuando entrena al aire libre, lo hace en la pista de atletismo de la localidad pero como no tiene zona de lanzamientos suele ir al polígono industrial o busca lugares por los que no pase mucha gente. Lo que haga falta con tal de seguir progresando.

A nivel competitivo, Elena participa tanto en competiciones regionales como nacionales, en su categoría sub-20 y también en la absoluta, donde concurren deportistas de más edad. Una de estas citas es el Campeonato de España absoluto de verano, al que solo podrá ir si hace una marca de al menos 54 metros. Este es uno de los retos deportivos a los que se enfrenta ahora mismo, así como a hacerse con el oro en su categoría. La clave es seguir entrenando y que los lanzamientos que hace en los entrenamientos le salgan igual en las competiciones. “Hay que mirar mucho la técnica y la velocidad del giro dentro de la jaula. En las competiciones, en parte por los nervios, es lo que peor sale”, explica.

Elena es tan disciplinada en el deporte como en los estudios y no quiere dejar de lado ninguna de las dos facetas. “Si te organizas, puedes con todo. Hace años que mi vida es así”. Para poder continuar, aspira a hacerse con una beca para un centro deportivo de alto rendimiento de Madrid. Allí podría seguir entrenando y cursar el grado de Estudios de Asia oriental que le gustaría. Esto depende por un lado de sus marcas y, por otro, del Consejo Superior de Deportes, y sabrá si tiene plaza a lo largo del mes de mayo. Con tan solo 17 años, esta alcañizana es muy consciente de que está en un momento clave de su vida. “Ahora es cuando puedo dar el salto a un nivel superior y dedicarme de manera completa a todo lo que necesito para rendir al máximo en mi disciplina”.

Ganas, constancia y esfuerzo no le faltan. Potencial, tampoco. Elena ha sido medallista en cuatro ocasiones en diversos campeonatos nacionales. Además, es plusmarquista en una disciplina, el lanzamiento de martillo, que exige una gran combinación de técnica, habilidad y fuerza dentro de un ámbito especialmente competitivo y dominado por atletas del norte de Europa.

Para mantener o mejorar su marca personal y seguir en lo más alto de la clasificación nacional, Elena tiene competiciones todos los fines de semana. Entre jornadas de la Liga Iberdrola en las que participa con su club leridano, campeonatos de clubes y los nacionales por equipos, esta deportista aragonesa tiene un exigente calendario deportivo. A esto hay que sumar, además, que está en una etapa formativa también decisiva. “Seguir con esto me cuesta dinero pero, sobre todo, tiempo”, asegura, en referencia a compaginar estudios y deporte. De hecho, atrás tuvo que dejar su afición por la natación y matiene como puede sus clases de teatro.

A expensas de saber si podrá acceder a una beca deportiva de alto rendimiento, Elena tiene claro cuál es su plan B y, por supuesto, el lanzamiento de martillo tiene cabida en él. “Si no puedo acceder al centro, buscaré un grupo de entrenamiento en Madrid o en Salamanca, que son dos ciudades donde está el grado universitario que quiero estudiar. Así podré cursarlo mientras sigo entrenando”, explica. Y es que para ella no hay futuro en el que su deporte no esté. “Es mi modo de vida”.