Francho, Puche, Justiz y Javi García animan a participar en la carrera solidaria de Atades

Este jueves, ha sido un día diferente en el colegio San Martín de Porres de Zaragoza. Los alumnos de la Escuela Deportiva y del Colegio de Educación Especial Atades y los usuarios del club de ocio y tiempo libre Los Tigres se preparaban para una nueva sesión de entrenamiento, dirigida por el exatleta de la Asociación, Carlos Berlanga, cuando unos invitados muy especiales han querido unirse a las carreras. La visita estaba envuelta en un fin muy noble: apoyar y animar a la participación de la VIII Carreta Atades, un evento deportivo y solidario que está programado para el 15 de mayo en el parque Grande José Antonio Labordeta de la capital.

Los futbolistas del Real Zaragoza Francho Serrano y Miguel Puche y los jugadores del Casademont Zaragoza Javier Justiz y Javier García no han querido perderse una jornada única en compañía de unos jóvenes que se han emocionado casi tanto como los protagonistas: "Hemos venido a pasar un rato con ellos, a jugar, a hacer algún calentamiento. A ellos les hace mucha ilusión disfrutar de nuestra compañía y a nosotros lo que nos llena es hacerlos felices".

La recaudación de la prueba se dedicará a transformar la vida de niños y niñas con necesidades especiales mediante terapia con el exoesquelo pediátrico, que implanta la entidad en la Comunidad. "Estamos ayudando a generar habilidades y capacidades a niños y niñas, de entre 2 y 10 años, que tienen dificultades neurodegenerativas o neuroesqueléticas gracias a esta tecnología pues les puede mejorar su calidad de vida y movilidad", ha explicado Félix Arrizabalaga, gerente de Atades, quien ha añadido es que aspiran a llegar a los 3.000 participantes.

"Os vamos a hacer sudar hoy ¡eh!; bueno, un poquito. Por lo menos hay algo de viento", comentaba entre risas Justiz. El pívot del Casademont se ha involucrado desde el minuto uno de pisar la pista. "Estamos aquí para apoyar el proyecto que esta armando Atades, representando a nuestro club, que también respalda con todo lo que puede al 100%, y como jugador también me gusta colaborar con este tipo de iniciativas. Estos chicos necesitan una ayuda y esperemos que con nuestro compromiso y el de nuestro equipos la gente se una al proyecto", explicaba Justiz

Su compañero Javi García se ha mostrado igual de entusiasmado. "Me parece una motivación mas para todos, tanto para los chicos como para nosotros. Al fin y al cabo, inculcar todos estos valores y venir aquí siempre está bien", destacaba el base del Casademont.

A su lado, Francho charlaba con los chavales, ansiosos de inmortalizar el momento con una fotografía. "Es una alegría para ellos y para nosotros también, ayudarles a echar un calentamiento, a estar un rato con ellos y a pasarlo bien. Es un bonito acto de integración: estamos todos juntos y hacemos que se sienta como uno más en la sociedad", recalcaba el centrocampista del Real Zaragoza.

"Os animo a todos a venir a la Carrera Atades y apoyar la iniciativa", reclamaba Miguel Puche, gran artífice del ascenso del Deportivo Aragón a 2ª RFEF el pasado fin de semana. El delantero del Zaragoza aseguraba que se había "apuntado" a la prueba, y que actos como el de este jueves en el colegio San Martín de Porres era muy bonitos. "A nosotros lo que nos llena es hacerlos feliz. Se les nota que están súper ilusionados", añadía.

La Carrera Atades, aúna los lemas #CorremosconATADES y #ATADES60000Razones, este último relativo al sexagésimo aniversario de la entidad y la proyección de futuro de la atención y visibilización de la discapacidad intelectual. Constituye el evento deportivo anual más importante para esta Asociación de familias dedicada a las personas con discapacidad intelectual.

La prueba se podrá cubrir en dos modalidades: la 1K (a las 9.30) y la 5K (a las 10.30). Quien lo desee puede apuntarse a las dos. El ritmo lo marcará cada uno, corriendo o andando. Respecto a la edad, tampoco hay límite.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el día 9 de mayo, a las 23:59 horas, en la web de atades.com. También se pueden realizar de forma presencial en Ofigoya (P.º Rafael Esteve, 6), Running Zaragoza (C/ Ricla, 2), Deportes Zenit (C/ María Guerrero, 9) y Fartleck Sport (C/ Tomás Bretón, 46) .

Las personas que no puedan participar en la carrera y deseen apoyar su causa solidaria podrán hacerlo a través del mismo formato de inscripción en el enlace www.atades.com/carrera-atades/. También puedes realizar tu aportación solidaria en el Dorsal 0 a través de Bizum (Código 00123) o en el número de cuenta ES15 2085 0103 9903 3333 3385.

Felix Arrizabalaga, gerente de Atades, hablaba del trabajo de la asociación vinculado al deporte: "Desde hace años trabajando con dos equipos, de fútbol y baloncesto adaptado. Tanto con el Real Zaragoza como con la Fundación Basket Zaragoza tenemos una relación muy estrecha y nos apoyan en todo este tipo de actividades. En este caso también nos están ayudando en la difusión de la carrara, pues animar sociedad zaragozana a que se apunten y se animen es respaldar una financiación para el exoesqueleto".