La escaladora ejeana María Laborda inicia la Copa el Mundo de velocidad en Seúl

La escaladora aragonesa de velocidad María Laborda inicia este viernes la temporada de competiciones en Seúl (Corea del Sur), donde se celebra la primera prueba de la Copa del Mundo de Velocidad.

La ejeana será la única representante femenina española de la selección nacional en la categoría absoluta de Velocidad y estará en la Copa de Mundo y el Campeonato y la Copa de Europa. Además, por su edad, también participará en la categoría sub-20 de las competiciones.

María Laborda ha estado preparando en Austria las competiciones de mayo, que incluyen también otras dos pruebas de la Copa del Mundo en Salt Lake City (Estados Unidos). “El inicio de temporada lo llevo muy bien, con los entrenos necesarios y con ganas de competir y coger el ritmo”, ha declarado en vísperas de viajar a Seúl.

La deportista del Club de Montaña Exea tiene el reto de repetir los éxitos de su primer año como internacional en 2021, en los que sumó el bronce en la Copa de Europa absoluta y la primera medalla femenina para España en una competición internacional (plata en la prueba de la Copa de Europa de Gaflenz, Austria).

María Laborda señala que entre sus objetivos de la temporada destaca el Campeonato del Mundo Juvenil, que se va a celebrar en Dallas (Estados Unidos), del 22 al 31 de agosto. La internacional ha resaltado que sus metas son “sobre todo ir mejorando, aprendiendo y disfrutando a tope". "Intentaré superar los resultados del año pasado y meterme en alguna final absoluta, aunque es un reto complicado estar entre las 16 finalistas, y en mi categoría estar en todas las finales que pueda y luchar para lograr algún podio”, ha explicado.

El calendario de competiciones al que se enfrenta María Laborda incluye siete pruebas de la Copa del Mundo absoluta, que tras Seúl y Salt Lake City continuará, hasta octubre, con pruebas en Suiza, Francia, Indonesia y China. En paralelo se celebran también las pruebas de Copa de Europa y los Campeonatos de Europa, en ambos casos con títulos absoluto y juvenil.

Santiago Oronich FAM

Santiago Oronich y Rebeca Pérez, en las competiciones europeas

Dentro del calendario de competiciones internaciones de escalada, ya ha comenzado la Copa de Europa de Boulder, con la presencia de otros dos deportistas aragoneses: Santiago Oronich, en categoría sub-16, y Rebeca Pérez, en absoluta. Desde la Federación Aragonesa de Montañismo se ha destacado que estos tres nombres en la selección "demuestran su trabajo y el de los clubes de montaña para promover este deporte entre los más jóvenes y formar nuevos valores a partir de los Juegos Escolares, el Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón y la Selección Aragonesa".

Santiago Oronich, del club Boira de Zuera, ganó el año pasado el bronce en la Copa de España de Dificultad en la categoría sub-14, y se coronó en el Campeonato de España alzándose con tres medallas en las tres pruebas: bronce en velocidad, oro en bloque y plata en dificultad, títulos que le han valido esta temporada su debut en la selección nacional.

El joven deportista ha participado ya en dos competiciones de la Copa de Europa Juvenil de Bloque, en Francia, y en Portugal, y prepara ahora la primera prueba de la Copa de Dificultad, del 27 al 29 de mayo en Imst (Austria). Sobre su debut en la competición, Santiago Oronich ha señalado: “Ha sido una experiencia increíble en la que he conocido a gente y disfrutado mucho. Aunque los resultados no han sido los esperados me ha servido para coger experiencia y ver los errores de cara a preparar futuras competiciones”.

En la primera cita para los sénior de la Copa de Europa, en Praga, ha estado Rebeca Pérez, del Centro Natación Helios, ganadora de títulos nacionales como el Campeonato de España de Dificultad sub-20 en dos ocasiones y la Copa de España en la misma categoría. También ha logrado la plata en el Campeonato de España de categoría absoluta de escalada en Bloque en 2019 y el bronce en la Copa de España.

Rebeca Pérez CHS / FAM

La fractura de la polea de un dedo justo cuando se reanudaron las competiciones tras la pandemia la ha mantenido alejada de los rocódromos, pero su currículo le ha permitido una plaza con la selección. Al no pasar la ronda clasificatoria en la prueba, la deportista no va a estar convocada al resto, pero Rebeca Pérez resalta que “el pasar o no ha sido cuestión de pequeños detalles". "Al haber tanto nivel, cualquier pequeño error se castiga mucho más que en las competiciones nacionales y me motiva mucho ver que es muy factible pasar a unas semifinales en una prueba internacional”, ha comentado.

Así, de su experiencia con la selección la escaladora destaca que es el anhelo de cualquier deportista “porque significa que eres de los mejores de tu país y te brinda la posibilidad con la que sueña cualquier atleta que empieza a competir, ir cada vez un paso más allá para ver dónde está tu límite”.

Por eso, la escaladora señala: “Mi objetivo ahora es ganar la Copa de España de Bloque, para poder acceder a más pruebas internacionales al año que viene. Entre tanto, deseo toda la suerte a mis compañeros. Es el primer año que tantos aragoneses estamos convocados y eso es muy positivo”.