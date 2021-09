El escalador aragonés Santiago Oronich gana el bronce en la segunda prueba de la Copa de España

Santiago Oronich, componente del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (Gteda), ha ganado la medalla de bronce en la categoría sub14 en la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad, que se ha disputado este fin de semana en el CEM de Escalada de Climbat La Foixarda, en Barcelona.

El joven escalador, del club Boira de Zuera, ya consiguió también el bronce en la primera prueba de la Copa de España, que se celebró en Madrid el mes de junio, por lo que aspira a conseguir el título nacional con los resultados de la tercera y última prueba de la temporada, que se celebrará en Zaragoza los días 2 y 3 de octubre.

Más de 160 inscritos de las distintas federaciones autonómicas han participado en esta prueba; el sábado se celebraron las rondas clasificatorias y el domingo, la final entre los ocho mejores de cada categoría. La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) ha estado presente con 14 deportistas de la selección aragonesa y el Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva (GTEDA), que reúne para su formación a los chicos y chicas que compiten en las categorías juveniles.

El resto de participantes de la FAM en esta primera prueba han sido: en la categoría sub 14, Chabier Velill y Elvira Díaz; en sub 16, Hugo Velilla, Noa Carnicer, Eloi Lorente, Irene Pérez y Lizer Aznárez; en sub 18, Fernando Muniesa, Pedro Novella, Elena Oronich, Iker Sacristán y Marina Pablo; y en la categoría absoluta, Laura Pellicer.

La competición en Barcelona ha resaltado por enfrentar a los escaladores a líneas muy físicas y de resistencia, con movimientos clave en los últimos metros. Así, en las categorías sub14 y sub16 nadie ha conseguido un 'top' y se han repetido resultados muy igualados en los que el podio se ha decidido por la puntuación en la ronda de clasificación.

Con esta cita se ha vuelto a poner en marcha las competiciones nacionales, tras un verano en el que la escalada ha llegado a más espectadores que nunca gracias a su debut en los Juegos Olímpicos. Tras la Copa de Dificultad, en noviembre, se disputará la Copa de España de Bloque (escalada sin cuerda de pequeños bloques), con otras tres pruebas, aunque solo en la categoría absoluta. Por otra parte, del 29 de octubre al 1 de noviembre tendrá lugar el Super Campeonato de España, con las modalidades de Dificultad, Bloque y Velocidad.