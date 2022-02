Monzón suspende el torneo de tenis femenino internacional Conchita Martínez

El Ayuntamiento de Monzón no organizará este año el torneo internacional de tenis femenino Conchita Martínez, en honor a la ilustre campeona nacida en la capital ribereña. La decisión ya se tomó el año pasado, pero ha sido este miércoles cuando se ha dado a conocer al Consejo Sectorial de Deportes.

Tal y como ha explicado el concejal de Deportes, Eliseo Martín, la Federación Española de Tenis pidió el año pasado conocer si se iba a celebrar la XVIII edición del torneo, que ya fue suspendido en 2020 y 2021 por la pandemia. Predecir con tanta antelación la situación epidemiológica que habría en Monzón en primavera era complicado por lo que el área de Deportes del Consistorio optó por suspenderlo. “No nos podíamos comprometer porque en aquel momento no se podían organizar competiciones con público. Con un año de antelación es muy complicado saber con qué circunstancias nos vamos a encontrar”, señalaba Martín.

Además de este, otro ha sido el motivo que ha pesado para optar a la suspensión: el elevado coste que debían asumir las arcas municipales, valorado en 60.000 euros cuando las cifras de retorno de este torneo apenas aportan 12.000 euros en la ciudad, según un estudio elaborado por el Patronato Municipal de Deportes. “Hacer una gran inversión sin saber en qué circunstancias se podría realizar, era arriesgado. Y esa inversión nos puede minar el poder ayudar a clubes de la localidad. Es una cantidad muy importante y ahora tenemos muchos gastos que repercuten en otras áreas del Ayuntamiento para cubrir los costes originados de la pandemia”, explica el concejal.

No obstante, esta decisión no supone una renuncia al tenis, dado que el concejal de Deportes ha acordado con los dos clubes locales organizar un Campeonato de Aragón en noviembre y se pedirá a la Federación un Campeonato de España en 2023 que dejarían mayor repercusión económica en la ciudad. “Al torneo Conchita Martínez vienen 20 jugadoras que no dejan nada en Monzón y en cambio campeonatos autonómicos o nacionales dejaría más dinero”, apunta.

Ello no quiere decir que la intención de la Concejalía sea dejar de celebrar esta cita internacional, sólo quedará expensa a su viabilidad económica. “Estudiaremos retomarlo en el futuro, pero en función de las circunstancias. Ahora mismo la prioridad económica es atender a los clubes y si tenemos mayor solvencia económica se estudiaría volver a realizarlo”, añade.

Cambiar critica la suspensión

Desde Cambiar Monzón se ha criticado esta decisión que no comparten “pues al igual que se programan otras actividades deportivas podría haberse programado el torneo que se celebra al aire libre”. “Consideramos que el torneo no es sólo un merecido reconocimiento de la ciudad a la mejor deportista local, sino un punto de referencia del tenis a nivel internacional con la consiguiente protección mediática, un referente para nuestros jóvenes que se inician en el mundo del tenis y un espectáculo con buena acogida por el público de nuestra ciudad y de fuera de la misma”, señala esta formación.