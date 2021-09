La triatleta Marta Pintanel dibuja su mejor actuación

Es uno de sus secretos mejor guardados, el que fomentó especialmente el año pasado, cuando el coronavirus la alejó de los entrenamientos y la mantuvo aislada en la habitación de su casa. La zaragozana Marta Pintanel, quien con 22 años es una de las mejores triatletas del momento, se entregó a la pintura para ocupar su "mucho" tiempo libre, lejos del deporte y la sociedad. Entre pinceles y lápices de colores, la aragonesa ha dibujado su mejor actuación en una disciplina que considera "un hobby". Pero que le regala "grandes satisfacciones personales": el triatlón olímpico. Marta Pintanel conquistó el pasado fin de semana la medalla de plata en el Campeonato de España Élite, la máxima competición individual del calendario nacional. Un premio que vino acompañado de oro sub-23. Fue en Bañolas, Gerona: un escenario para el recuerdo.

"Es uno de mis mayores hitos", reconoce la joven, que brilla en categoría sub-23 pero que se ha ganado un hueco por derecho en la élite nacional e internacional. Pintanel no pudo con la mallorquina Xisca Tous (Isbilya–Sloppy Joe ‘s), con la que mantuvo un bonito duelo. La aragonesa lideró el segmento de natación (1.500 metros) y se metió en el grupo preferente en el tramo de ciclismo (40 kilómetros). "La parte de carrera (10 km) fue bien, pero Xisca acabó siendo superior", reconoce la especialista del CT Diablillos de Rivas. Tous cruzó la meta con un tiempo de 1h57.42, con 12 segundos de diferencia sobre Pintanel. Completó el podio Natalia Hidalgo (Cidade de Lugo Fluvial).

La competición Élite femenina, en la que participan las 100 mejores triatletas por méritos clasificatorios, también contó con las formidables actuaciones de las aragonesas Marta Borbón (CT Diablillos de Rivas) que fue 21ª y Belén Sánchez (Saltoki Trikideak) 31ª.

"Estoy muy feliz e ilusionada. Con sacrificio y entrega se pueden conseguir cosas"

"Estoy muy feliz e ilusionada. Sabía que llegaba en mi mejor estado de forma, que había entrenado lo máximo para este último tramo de nuestra temporada. Que con sacrificio y entrega se pueden conseguir cosas… Y este subcampeonato de España es la plasmación de todo el trabajo", valora Pintanel, que sin descanso ya prepara sus próximas citas de este mes: la Copa del Mundo de triatlón en Karlovy Vary (República Checa) -en una nueva convocatoria con la selección absoluta-, el 12 de septiembre, y el Campeonato de Europa de Valencia el 25 de septiembre.

La pequeña Marta empezó con la equitación en María de Huerva, pero su padre y su tío hacían triatlón: blanco y en botella. "Es una disciplina que he visto desde niña. Yo iba con mi madre y con mi hermana a animarles a todas las carreras y nos tirábamos a las piscinas de los pueblos, los pantanos, los ríos… Los Pintanel somos una familia de triatletas. Así comenzó todo”, recuerda la deportista, que defendió los colores del Stadium Casablanca antes de dar el salto al Diablillos de Rivas.

Porque Marta se ha convertido en una consumada especialista en el duatlón, explotando sus cualidades sobre la bici y en el atletismo. Además de llenar las paredes de medallas a nivel regional y nacional desde categoría cadete, la zaragozana ha escrito las mejores páginas para Aragón en la competición internacional, proclamándose campeona de Europa sub-23 en 2019, 2020 y 2021 y plata mundial en la misma división de edad (2019).

"Me inicié en la competición con siete años, aunque empecé a priorizar esta afición, a involucrarme más, desde hace cinco años, etapa en la que he logrado más podios en duatlón. Pero yo quiero ser competitiva en el triatlón olímpico. Mi punto débil es la natación, pero he incrementado los entrenamientos y veo que los resultados ya están surgiendo”, explica la deportista, entrenada por Daniel Puerta y Rubén Ramiro, responsables técnicos de su club madrileño: "Tengo una muy buena comunicación y estamos en contacto para que todo salga según lo planeado".

El pantano de La Tranquera ha sido el escenario natural donde este verano ha acumulado kilómetros de brazadas. "Tengo una casa en Bubierca y la acogida es muy buena. Entreno por la zona de Alhama, Nuévalos… que me proporcionan un entorno maravilloso para prepararme para los torneos. El Ayuntamiento de Ateca se ha portado muy bien porque me ha permitido nadar en la piscina. Estoy muy agradecida a todos”, desarrolla Marta.

Bubierca también es el lugar que le ayuda a concentrarse para su "verdadera" profesión: la Medicina. Marta inicia el quinto curso de carrera en la Universidad de Zaragoza: tan buena estudiante como deportista, multiplica las horas de la semana para "llegar a todo". "Los compañeros siempre me han ayudado mucho, sobre todo prestándome los apuntes de las clases que me pierdo porque muchas veces viajo los jueves o los viernes. Y los profesores también se han portado muy bien cambiándome exámenes. No he tenido nunca quejas ni problemas", recalca la internacional.

"El triatlón es un 'hobby' porque yo seré médica"

Porque Marta Pintanel tiene "claro" que su futuro no será vivir del triatlón. "Estoy contenta con mi progresión. Sería un sueño estar en unos Juegos Olímpicos, pero tengo los pies en la tierra y sé que es muy complicado. El triatlón es un ‘hobby’, porque yo seré médica. Ahora, lo que me impulsa a seguir mejorando y entrenando es ver que merece la pena. La clave del éxito es ser realista, constante y sacrificada”, concluye la campeona.

Segmento de carrera del Nacional de triatlón olímpico, donde Marta Pintanel logró la medalla de plata élite FETRI

Los júniors aragoneses siguen progresando en Bañolas

También hubo representación aragonesa en la competición élite masculina, en la que se coronó el manchego David Castro (Eqtr–Rdacal Beyem), con Ángel Sánchez (Triatlón Albacete) y Jordi García (Triatló CNB), plata y bronce, respectivamente.

Los triatletas del Stadium Casablanca Mapei que se codearon con los mejores fueron: Jorge Tolosa (57º), Javier Magallón (63º) y Javier Álvarez (78º). Daniel Tolosa, que la temporada pasada estuvo en el 'top 10' nacional, lamentablemente tuvo que retirarse.

También se celebraron los Campeonatos de España Júnior y Juvenil, con una buena representación aragonesa. En la competición júnior, Diego Bueno (JAB Triatlón Helios) fue 9º; Alejandro Rada (Stadium Casablanca Mapei), 34º; Carlos Gurrea (Sport&Fun) , 49º. En féminas, gran actuación de Irene Moro (Stadium Casablanca Mapei), 13ª.

En el certamen juvenil, Alejandra Gimeno (Saltoki Triakideak) acabó en el puesto 20º; Claudia Marco (Estadio Miralbueno El Olivar), 30ª; María Revuelto (El Olivar), 44ª; Izan Edo (Triatlón La Val), 45º; Rubén Gómez (El Olivar), 60º y 89ª Germán Vicente (El Olivar).