Alcaraz deja huella en EE. UU.: la leyenda del tenis que quiso fotografiarse con él

El paso del tenista español de 18 años Carlos Alcaraz por el Open de USA ha dejado huella en todos los sentidos. Además de ser el jugador más joven que ha llegado a los cuartos de final en esta competición, y de vencer al número tres del mundo, el griego Tsipsipas, se ha metido en el bolsillo a los espectadores.

Prueba de la admiración que ha causado su juego es que leyendas vivas del tenis como Billie Jean King, ganadora de 39 títulos de Grand Slam (12 individuales, 16 en dobles femenino y 11 en dobles mixto) y considerada una de las mejores jugadoras de la historia, quiso hacerse una foto con Alcaraz antes de su partido de cuartos de final. Aunque tuvo que retirarse, todo apunta a que el jugador murciano seguirá dando mucho de qué hablar con su juego.

Respecto al respaldo del público, el propio Carlos Alcaraz reconoció, tras abandonar en cuartos de final, que la experiencia vivida ha sido única, especialmente por lo que logró en el apartado deportivo y por todo el apoyo que recibió de los aficionados locales. "Me he sentido muy arropado durante toda la semana por el público, yo creo que ha sido un factor fundamental en mi, que sin ello no podría haber llegado tan lejos", confesó Alcaraz, que jugaba sus primer Abierto. "Desde el primer partido todo fue apoyo y eso es una experiencia única".

Tsipsipas aseguró, tras caer ante Alcaraz, que nunca antes había visto a alguien golpear la pelota con tanta fuerza. "Su velocidad de pelota fue increíble. Nunca había visto a alguien golpear la pelota con tanta fuerza", admitió Tsitsipas. "Puede ser un aspirante a títulos de Grand Slam", añadió.