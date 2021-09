Vuelven a Jaca los Campeonatos de España de rollerski

Jaca acogerá los días 11 y 12 de septiembre el Campeonato de España de Rollerski-III Trofeo Ciudad de Jaca, que además será la primera prueba puntuable de la Federación Internacional de Esquí (FIS). Se trata de una competición que se desarrollará en la vía pública, pasando por el centro de Jaca el domingo y en la que está prevista la participación de unos 120 deportistas.

Además es la “única carrera de esta entidad” que se organiza en España, en cuanto al circuito, por transcurrir por el centro de una ciudad y por ser de Rollerski. Está organizada por la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI Aragón) y el Club Pirineísta Mayencos.

La competición tendrá lugar el sábado y el domingo, en dos técnicas, clásica y patinador, y se mantienen los recorridos de ediciones anteriores. Como no podía ser de otra forma, se celebrará bajo los protocolos de seguridad pertinentes. El sábado a las 10.00 tomarán la salida los deportistas en técnica clásica, desde el aparcamiento ubicado a las faldas de Rapitán, junto al hospital jaqués y finalizará en el fuerte, tras un recorrido de 2.600 metros para todas las categorías. La salida será individual, y las categorías sub-10 y sub-12 saldrán a mitad del recorrido para hacer 1.500 metros. Michel Galay, coordinador de la prueba y miembro del club Pirineísta Mayencos explica que la subida a Rapitán “es espectacular, muy dura y se ve el esfuerzo máximo de los deportistas en esta técnica”.

El domingo, a las 9.00 comenzará la competición en técnica patinador (skating) con salida frente a la sede de Mayencos, en la calle Tierra de Biescas, para continuar por el centro de Jaca, plaza Biscós, avenida Escuela Militar de Montaña y calzada de Rapitán, para subir hasta el fuerte. En este caso los deportistas deberán recorrer 5.200 metros, el doble que el sábado.

Galay recuerda que en la edición anterior se contó con 120 participantes cada día, de todas las categorías, y este año se espera tener la misma participación, ya que las inscripciones todavía no se han cerrado. Entre los deportistas, no faltará el jaqués Diego Ruiz, integrante del equipo de la Guardia Civil, ex olímpico y mejor referente de Aragón, así como otros deportistas más destacados del panorama nacional y atletas llegados de Brasil, Andorra, Colombia y Francia, entre otros.

El coordinador de la competición también pone en valor la organización de competiciones en la vía pública, ya que “es mucho más complicado y necesitamos muchos apoyos”. En este caso la brigada municipal, la Policía Local y 60 voluntarios velarán para que la prueba se desarrolle con normalidad y con “las mínimas molestias a los ciudadanos”. “Entendemos que llevar una competición a la vía pública conlleva unos trastornos, pero también pensamos que es la mejor manera de traer el deporte a la calle”, añade Galay.

Por su parte, Carlos Lanes, director deportivo de la FADI, ha destacado que “el Trofeo Ciudad de Jaca será la primera prueba en el calendario FIS de la modalidad”. Igualmente ha recordado que en Aragón “contamos con el mayor número de licencias de España”.

Domingo Poveda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaca ha asegurado que el Ayuntamiento “seguirá apoyando la prueba, una de las más importantes en la agenda deportiva jaquesa”.