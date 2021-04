El Bada Huesca visita al Ademar en su cuarto choque consecutivo con un rival directo

Abril arrancó soleado con la victoria frente al Puente Genil por 26-24, las últimas derrotas con el Cuenca (29-21) y el Granollers (28-31) lo encapotaron y de lo que ocurra el viernes en León (18.30) en el inicio de la jornada 29 de la Asobal depende si se cierra lluvioso o se despeja de cara al decisivo mes de mayo con el que se pondrá fin a la temporada. El Bada Huesca concluye visitando al Ademar una serie de cuatro partidos consecutivos ante rivales directos cuyo balance por el momento no se puede considerar positivo. A pesar del buen inicio, en las últimas jornadas ha sido desbancado de la tercera plaza y ahora, si no quiere perder la estela en esa carrera por Europa a la que no estaba invitado al principio del curso y a la que se ha inscrito aportando méritos más que sobrados debe regresar al redil de los buenos resultados. En ella, con el Barcelona ya campeón por 11ª vez consecutiva y el Bidasoa distanciándose en la segunda plaza con 43 puntos, el Granollers ha tomado la delantera por el último puesto del podio con 39. Por detrás, los oscenses empatan a 38 con el Logroño y ven por debajo al Cuenca (36) y al Ademar (34).

“Venimos de derrota, ha sido una semana dura porque sabíamos de la importancia del partido, pero también entraba dentro de las posibilidades el resultado que se dio”, expuso el técnico José Nolasco del último choque, un duelo del que se queda con la capacidad de reacción que tuvo su equipo, capaz de llegar al final con opciones después de haber ido perdiendo por ocho goles. “Es algo que dice mucho de nosotros y que nos indica que estando bien, intensos, centrados y con equilibrio podemos luchar con cualquier equipo de la liga, a excepción de Barça”, señaló.

Ahora, para conseguir los dos puntos será necesario “un partido intensísimo”. “Ellos ya tienen el objetivo de ir a Europa cubierto por ser finalistas de la Copa del Rey, pero estoy seguro de que en la liga querrán estar lo más arriba posible”, explicó indicando sobre ellos mismos que “nosotros también queremos estar en lo alto y si podemos llegar ahí, llegaremos, pero vamos a tener que sufrir mucho”.

Ésta será la tercera vez que el Bada se ve las caras en el actual ejercicio con los de Manolo Cadenas. En la ida en el Palacio de los Deportes, en un encuentro aplazado en su día dos veces y disputado tras el parón por el Mundial, la victoria fue para los oscenses por 27-24. Después, volvieron a coincidir en los cuartos de final de la Copa del Rey con triunfo muy abultado para los leoneses (40-28).

“En defensa realizan trabajo individual, juegan adelantados e intentan provocar errores, no debemos perder balones porque enseguida tienen a Gonzalo Pérez Arce en el centro del campo para correr”, advierte Nolasco del rival, indicando también que “en ataque son verticales”. “Debemos estar muy bien atrás, no cometer errores arriba y ser efectivos”, recetó.

El histórico de duelos de los oscenses en León no les sonríe. En total se han presentado allí en nueve ocasiones en las que han obtenido tres empates. Los dos más recientes, eso sí, en la última y en la antepenúltima ocasión. El año pasado, de hecho, las tablas fueron amargas después de que los locales igualasen en el último momento. En la actual campaña, los ademaristas están siendo irregulares en su feudo. Allí ya han ganado el Bidasoa, el Logroño, el Cuenca, el Puente Genil y el Anaitasuna.