El Levitec Huesca recibe al Melilla con la obligación de ganar

Sin margen para tropiezos, el Levitec Huesca se agarra al Palacio de los Deportes para mantener vigentes sus opciones de permanencia. El tropiezo de la pasada jornada en Burgos estrecha el margen de error a cero. No se puede fallar en casa, donde este viernes acude el Melilla Sport Capital (20.00, Aragón Deporte y LaLigaSports), para que las cuentas sigan saliendo. Los de Óscar Lata cuentan con la sensible baja del base David Cubillán para superar a los de la ciudad autónoma, que se impusieron por 85-78 en la primera jornada de la fase por la salvación.

A cuatro jornadas para el cierre, los verdiblancos ocupan puestos de descenso y reciben a un rival que suma un triunfo más, siete por los seis del Levitec. Los oscenses “se han puesto las pilas", como ha asegurado el técnico en la previa. Sin el dominicano, que podría estar de vuelta la próxima semana, ha tocado recomponerse para superar a un “muy buen equipo y bien dirigido”. Los melillenses cuentan con “jugadores top en todas las posiciones” y Lata aguarda “un partido de nervios por las dos partes”.

Ahí puede residir el factor que marque la diferencia a favor del Levitec, consciente “de lo que nos jugamos” ante un Melilla “al que le puede pillar más de sorpresa por no estar acostumbrados”. Óscar Lata prevé un partido “largo y se puede llevar la victoria quien mejor controle los nervios. Tenemos un hándicap muy grande de resultados que nos ha hecho jugar así desde la primera jornada de la fase por la permanencia”.

En el primer cruce, el Levitec atravesó rachas de buen juego que muestran “el camino que nos llevó a competir. Desde el primero todos los partidos son finales”. Lata considera que “sin ganar a Melilla no se pueden hacer cuentas. Y necesitamos vencer fuera para lograr la permanencia”. Los peñistas comparecen “bien físicamente, como ya no contábamos con Cubillán tenemos el planteamiento y los jugadores saben qué hacer”. No quieren “depender del acierto porque no se puede controlar, queremos atacar el aro cerca, el Melilla es un equipo muy potente en el rebote”.

Óscar Lata da por hecho “el apoyo de la afición, que no ha fallado”, de nuevo con el límite máximo de 300 espectadores en el Palacio de los Deportes. “Egoístamente cuento con ella porque los jugadores se la han ganado. Tengo una plena confianza a los jugadores en un momento de la temporada que es de no retorno”, ha concluido.