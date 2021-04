Debut agridulce de Javier Comín en la temporada en la carreteras serbias

Javier Comín, después de varios meses de espera, se puso este jueves por la mañana su primer dorsal en una vuelta por etapas como profesional. Con el número ‘22’ prendido en el maillot del equipo Massi-Conecta arrancó su participación en la Belgrado-Banja Luka, una pequeña vuelta de cuatro etapas por territorio serbio y serbobosnio en la que el ciclista alcañizano afincado en Sobradiel abría su temporada.

Un motivo de alegría después del accidentado año pasado, con su calendario dinamitado por la pandemia de coronavirus. Era su estreno en el pelotón profesional, en carreras humildes, con un equipo de la tercera división y en pruebas del tercer y cuarto escalón, pero apenas pudo tomar la salida en el Campeonato de España en Ruta en verano, después de que su equipo no pudiera correr en el Circuito de Getxo debido a un caso de covid.

Este 2021, con el Massi-Conecta, escuadra de licencia paraguaya, aunque afincada en Vielha (Lérida) y dividida en dos bloques, uno de europeos (suizos y españoles) y otro de sudamericanos, Javier Comín, había observado cómo el grueso de pruebas de comienzo de año en las que podía tener un dorsal se cancelaban o aplazaban. Por eso, desde hace semanas, tenía subrayada en roja la Belgrado-Banja Luka, una carrera en la que otro aragonés, Jaime Castrillo, terminó sexto clasificado en la general en 2020.

El debut de Comín, no obstante, ha resultado agridulce, y el ciclista turolense no ha podido terminar la primera etapa, que unía Belgrado con Sabac, al igual que su compañero de equipo, Rubén Caseny, por lo que no tomará la salida este viernes en la segunda jornada. Tanto Comín como Caseny eran los dos únicos españoles de la carrera. El vencedor de la primera etapa, en solitario, ha sido el alemán Justin Wolf (Bike Aid), primer líder.

Javier Comín de 26 años, dio el salto al pelotón UCI la pasada temporada con el Massi-Conecta, de estructura semiprofesional, después de participar en algunos 'stages' de entrenamiento de la escuadra en Alicante y el Pirineo Catalán. El alcañizano aceptó la invitación de integrar un conjunto de calendario muy reducido, especialmente, en Europa.