Los resultados de la jornada de los equipos aragoneses

Poco a poco el deporte quiere volver aproximarse a la normalidad. Este fin de semana se ha dado un nuevo paso en el deseo de recuperar viejas costumbres. Y es que los aficionados han regresado a las gradas, después de que el Gobierno de Aragón aprobará la vuelta de espectadores a los recintos deportivos en un 30% de su capacidad, siempre sin superar las 300 personas en interiores y las 500 en exteriores. Sin duda, un chute de energía para todo el deporte aragonés.

El Fútbol Emotion se frena en Sevilla

No pudo el Fútbol Emotion Zaragoza sacar algo positivo de su enfrentamiento contra el Real Betis, por lo que no se cantó la cuarta victoria consecutiva del equipo aragonés, que cayó derrotado por 5-3 en Sevilla. Eloy Rojas consiguió poner las tablas en el marcador tras el paso por vestuarios en lo que fue el 2-2, pero la efectividad del Betis terminó por decantar el encuentro.

El Casademont Zaragoza Femenino planta cara al líder

Peleó hasta el final el equipo de Carlos Iglesias contra el líder de la Liga (71-77), pero no le dio para lograr el triunfo. Con las bajas de Anna Cruz y Taylor Wurtz se presentaba a la cita el Casademont Zaragoza Femenino, cuya intención era dar la sorpresas ante el grande de la categoría, el Perfumerías Avenida. Aunque las salmantinas fueron por delante durante todo el partido, la igualdad fue la nota dominante, incluso el Casademont hizo un 20-18 a favor en el segundo cuarto. El pabellón Príncipe Felipe volvió a albergar público en sus gradas.

Primera derrota en Los Planos del CV Teruel

No pudo celebrar el CV Teruel el regreso de su afición a Los Planos. Los aragoneses cayeron derrotados por 2-3 (22-25; 25-21; 25-23; 27-29 y 9-15) ante Melilla en lo que supuso la primera derrota en el pabellón de Los Planos de la temporada. El Guaguas canario, con un partido menos disputado que los turolenses (62 puntos), podría retirar del liderato al equipo de Miguel Rivera.

La derrota del Bada Hueca no le baja de su pelea

Continúa el Bada Huesca luchando por la tercera plaza de la Liga Asobal junto a un amplio repertorio de equipos situados en un pañuelo, aunque las opciones en esta pelea se reducen con cada derrota. Los de Nolasco, presos de sus errores, no pudieron salir victoriosos del campo del Atlético Valladolid (31-30). Subrayar los buenos minutos de Sergio Pérez con los aragoneses, convocado para participar en una concentración de la selección española júnior.

Regreso a la competición con victoria de la EWZ

Segundo triunfo de la temporada para la EWZ, que no competía desde finales del mes pasado. Las aragonesas doblegaron al CN Rubí por 11-10 con remontada final. Las catalanas, que se pusieron por delante en el segundo acto del partido (6-7), terminaron por sucumbir en la piscina del Stadium Casablanca. Un triunfo muy importante. La primera fase de la campaña de la División de Honor Femenina se cerrará el sábado 27 con la visita del Concepción, partido que tuvo que aplazarse hace dos semanas por la covid-19.

Contundente triunfo del CH Jaca para certificar el 'play off'

No quiso sorpresas el Club Hielo Jaca, que venció por 0-5 a domicilio al Majadahonda. El resultado no deja dudas de la efectividad de cara a gol del equipo dirigido por Sergey Zemchenco. Un triunfo que le da el billete al 'play off' por el título liguero, tras posicionarse en el cuarto escalón de la tabla con 17 puntos. Ahora, tras la primera fase de la temporada, jugará las semifinales del 'play off'. contra el FC Barcelona, el líder.

El Fénix Zaragoza cosecha otro triunfo importante

Victoria y bonus del Rugby Fénix Zaragoza en el campo del cuarto clasificado e inmediato perseguidor del equipo aragonés, que rompió a su favor en la segunda parte un encuentro igualado y permitió al equipo aragonés conseguir el punto de bonus ofensivo en la última jugada del partido. El Fénix queda situado tercero con 44 puntos. El próximo fin de semana el Fénix guardará jornada de descanso. Este próximo lunes se sorteará el calendario de la segunda vuelta de la temporada.

El Sala Zaragoza, sin opciones ante el Burela

Sin opciones. El Sala Zaragoza sucumbió por 0-4 ante un Burela superior. Las de Chus Muñoz encajaron una goleada ante el colíder de Primera División, invicto en lo que llevamos de temporada. Las lucenses se pusieron por delante muy pronto, en el minuto 3, y desde ese momento el partido fue cómodo para las visitantes. Por su parte, el Intersala Zaragoza guardó descanso en esta jornada de la máxima categoría del fútbol sala femenino español.

Empate del Zaragoza CFF ante el Barça B

Supo a poco al equipo aragonés el empate (1-1) ante el FC Barcelona B. Había tres puntos muy importantes en juego y solo valía la victoria para seguir arrimándose a los puestos de 'play off'. Sin embargo, un tanto del equipo culé puso las tablas en el 85. Fue mejor el Zaragoza CFF, que se adelantó a falta de 20 minutos para el final por medio de Mady Brown. Las aragonesas se enfrentarán al Osasuna en tierras navarras la próxima semana.

